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蘭潭蓄水滿庫明啟動「自由溢流示警」！嘉義持續聯合調度供水

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蘭潭蓄水明滿庫啟動自由溢流示警 嘉義持續聯合調度供水

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
蘭潭水庫明天上午8時達滿庫水位，啟動自自由溢流，水公司示警，提醒民眾自由溢流期間勿接近或進入下游河道及水域活動，以免發生溺水意外。記者魯永明／攝影
蘭潭水庫明天上午8時達滿庫水位，啟動自自由溢流，水公司示警，提醒民眾自由溢流期間勿接近或進入下游河道及水域活動，以免發生溺水意外。記者魯永明／攝影

受上個月多波梅雨鋒面、西南氣流及颱風外圍環流，帶來豐沛降雨挹注，嘉義區水情明顯改善，2座水庫仁義潭蘭潭蓄水量大幅攀升，擺脫5月枯水快見底困境，目前蓄水率均突破9成。其中，蘭潭水庫明天上午8時達滿庫水位，啟動自自由溢流，水公司示警，提醒民眾自由溢流期間勿接近或進入下游河道及水域活動，以免發生溺水意外。

水公司第五區管理處表示，蘭潭水庫明天上午8時自由溢流，預估溢流量每秒約6.43立方公尺，平均每天約有55.5萬立方公尺水量經溢洪道流向下游，降低滿庫對壩體造成壓力，已向經濟部報告，並通報相關單位，完成通報作業。

水利署最新監測，仁義潭水庫蓄水率約95.18%，蓄水量約2341萬立方公尺；蘭潭水庫蓄水率約94.49%，蓄水量869萬立方公尺，2座水庫合計蓄水量超過3210萬立方公尺，水情恢復到接近滿庫，大幅提升嘉義地區民生及產業供水的穩定性。

水利署南區分署表示，目前嘉義區仍維持跨區聯合調度供水，雲林湖山水庫每日支援約9.5萬立方公尺，曾文、烏山頭水庫系統每日供應約10.5萬立方公尺；仁義潭、蘭潭提高聯合供水能力，出水量由原本每日9萬立方公尺提升至18萬立方公尺，確保民生產業用水無虞。

隨著水位回升，過去因乾旱裸露庫底及坡地重新被湖水覆蓋，仁義潭與蘭潭久違湖光山色重現，吸引民眾清晨、傍晚及假日散步、騎自行車及欣賞水庫風光。蘭潭自由溢流代表嘉義水情擺脫旱象，為下半年供水提供充足保障。

蘭潭水庫明天上午8時達滿庫水位，啟動自自由溢流，水公司示警，提醒民眾自由溢流期間勿接近或進入下游河道及水域活動，以免發生溺水意外。記者魯永明／攝影
蘭潭水庫明天上午8時達滿庫水位，啟動自自由溢流，水公司示警，提醒民眾自由溢流期間勿接近或進入下游河道及水域活動，以免發生溺水意外。記者魯永明／攝影

蘭潭水庫明天上午8時達滿庫水位，啟動自自由溢流，水公司示警，提醒民眾自由溢流期間勿接近或進入下游河道及水域活動，以免發生溺水意外。記者魯永明／攝影
蘭潭水庫明天上午8時達滿庫水位，啟動自自由溢流，水公司示警，提醒民眾自由溢流期間勿接近或進入下游河道及水域活動，以免發生溺水意外。記者魯永明／攝影

蘭潭水庫明天上午8時達滿庫水位，啟動自自由溢流，水公司示警，提醒民眾自由溢流期間勿接近或進入下游河道及水域活動，以免發生溺水意外。記者魯永明／攝影
蘭潭水庫明天上午8時達滿庫水位，啟動自自由溢流，水公司示警，提醒民眾自由溢流期間勿接近或進入下游河道及水域活動，以免發生溺水意外。記者魯永明／攝影

蘭潭 嘉義 仁義潭

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