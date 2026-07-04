友善行人 台南車站站前廣場大改造

台南火車站站前廣場迎來百年重大變革，總經費約三億四千五百萬元的「站前轉乘設施、人行廣場及交通環境改善工程」昨天開工，明年底完工，最大亮點是將單向循環圓環改為Ｕ型雙向道路配置，改善車流交織與人車衝突，並重新整合公車、計程車及汽機車接送動線，擴大人行空間，打造以人本交通為核心的站前廣場；議員建議站前遮棚應持續延伸到周邊百貨、商圈等更友善行人。

市長黃偉哲表示，台南火車站是城市重要門戶，過去站前圓環有五個路口匯入，交通複雜道路容量不足，已不符現代需求。

此次改造除改善交通，也是城市空間再造重要工程，未來結合鐵路地下化、站前廣場、公園道及城市軸線，帶動整體區域發展。

內政部長劉世芳指出，內政部國土管理署補助逾二億八千萬元，希望透過站前改造提升台南城市門面，結合深厚文化底蘊與高科技產業發展，讓市民及外地旅客感受優質城市形象。

交通局長王銘德表示，工程經多年規畫，透過市民工作坊、專業設計及車流模擬，並經交通、都市設計、文化資產等專家審查，兼顧交通效率與景觀品質，並同步整合車站兩側空間，未來旅客可由地下化車站出口直接進入站前廣場，提升轉乘便利性。

議員李宗霖表示，期待未來呈現如歐洲車站廣場般開闊城市意象，建議延伸遮陽、遮雨步行廊道，串聯百貨、商圈、醫院等周邊設施，打造更完整的友善步行環境。

交通局指出，站前將採人車分流設計，公車站區分設於兩側，計程車與汽機車接送區獨立配置，避免與行人交織；另設置遮陽棚及輕量化遮蔭設施，預留水霧降溫及電力設備空間，提升步行舒適度與活動使用彈性，工期一年半，將採北側、南側分區分階段進行，檢討交通維持計畫，提前公告改道路線，確保站前交通及公共運輸服務不中斷，降低施工對民眾影響。