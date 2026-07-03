「市長陪你拍」學生挑戰來者不拒 黃偉哲笑喊最怕「這動作」

台南市長獎頒獎典禮國中場第3場次，今天下午在於慈濟高中活動中心舉行，表揚新化、新市、歸仁、關廟、龍崎、東區及永康等7個行政區，共20所學校、626位畢業生，備受期待的「市長陪你拍」互動橋段中，學生們紛紛大秀創意，也有學生反過來頒發「最佳市長獎」給黃偉哲，讓他相當感動，更呼應今年「市長畢業趴」的歡樂主題。

今天有學生現場秀出才藝，帶著長笛、琵琶、薩克斯風與口琴與市長大玩合奏，也有人邀請市長戴上假髮、手持光劍、化身魔法師登台，甚至也有人裝扮成「聖誕老人」驚喜現身，或是擺出動漫《進擊的巨人》中調查兵團的經典致敬手勢，展現新世代的滿滿活力。

除了道具與造型吸睛，更有同學大膽挑戰市長的體力，現場上演「學生背市長」以及「被市長公主抱」的逗趣畫面，黃偉哲也來者不拒、全力配合，與台下師生家長笑成一片。

更溫馨的是，學生知道今年是市長任內最後一屆參與頒獎，貼心悄悄準備了驚喜，製作「最佳市長獎」小獎牌，在台上「反頒發」給黃偉哲，感謝他這幾年來陪伴台南學子快樂成長的用心，學生突如其來的神來一筆讓黃偉哲驚喜萬分。

黃偉哲致詞時大展幽默，透露自己今年也剛好要畢業，不過還是台南的學子們會「先一步」畢業，心中不僅對大家充滿感謝，更會懷念與同學們一起發揮創意、互動「市長陪你拍」的美好時光。

台南市自110學年度起創新推出「市長陪你拍」活動，由獲市長獎學生發揮創意與市長合影，留下難忘的畢業回憶，黃偉哲來者不拒，任何姿勢都全力配合，但背心裡面穿著「護腰」保護，因「市長陪你拍」，常有背人、抱人的橋段，尤其最怕的是「公主抱」，不論是抱人或被抱，「真的很緊張」，因需要深怕一個不小心摔倒，還笑說「上次就差點摔下去」，隨扈也無奈說在旁邊看很緊張，但幸好一切都順利完成。

黃偉哲勉勵市長獎得主都是人生挑戰的勝利者，甚至有同學從國小、國中連獲市長獎，卓越且穩定的表現令人驚艷，但未來的挑戰與競爭不再局限於校園內部，而是要與其他縣市、甚至國際接軌。鼓勵只要肯努力、有毅力，未來定能發光發熱，並祝福所有畢業生在未來的人生道路上能「順利再順利、成功再成功」。

台南市長獎頒獎典禮國中場第3場次，共頒發20所學校、626位畢業生，市長黃偉哲創新推出的「市長陪你拍」，學生十分期待也大展創意。圖／台南市政府提供

台南市長獎頒獎典禮國中場第3場次，共頒發20所學校、626位畢業生，市長黃偉哲創新推出的「市長陪你拍」，學生十分期待也大展創意。圖／台南市政府提供

台南市長獎頒獎典禮國中場第3場次，共頒發20所學校、626位畢業生，市長黃偉哲創新推出的「市長陪你拍」，學生十分期待也大展創意。圖／台南市政府提供