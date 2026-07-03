義大癌治療醫院成立中西醫合療中心 啟動整合照護

義大癌治療醫院今天成立「精準中西醫合療中心」，啟動中西醫整合照護服務。院方表示，將結合中醫辨證論治與西醫精準診斷優勢，提供個人化治療方案，打造南台灣全人醫療平台。

義大癌治療醫院今天舉辦「精準中西醫合療中心」揭牌儀式，院長洪朝明致詞表示，隨著高齡化社會來臨及慢性疾病患者增加，民眾對醫療照護需求已從單一疾病治療，逐步轉向全人健康管理。

洪朝明說，此次成立精準中西醫合療中心，將中醫與西醫專業緊密結合，提供病人更多元、更完整的治療選擇，希望透過跨專業團隊合作，提升治療成效與生活品質。

副院長何宗融表示，精準中西醫合療中心以病人需求為核心，透過中醫辨證與西醫診斷整合評估，依據個人體質及疾病特性量身打造治療計畫，提供個人化中藥處方設計、針灸治療、中藥調理及長期療效追蹤服務。

義大醫療決策委員會主任委員杜元坤院長表示，未來義大癌治療醫院將持續深化中西醫整合照護模式，結合臨床醫療、研究發展及人才培育，提供病人更完整、更溫暖的全人照護服務。

院方表示，精準中西醫合療門診服務範圍涵蓋多項特色領域，包括神經疾病中西醫合療門診，提供巴金森氏症、阿茲海默症及失智症、腦中風後復健、脊髓損傷、周邊神經病變及慢性疼痛等照護服務。

癌症中西醫合療門診則針對癌症治療、化療及放射治療副作用緩解、癌症疲憊與疼痛照護、癌後復原及體質調理等提供整合醫療治療。

此外，門診也提供罕見疾病中西醫合療服務，包括漸凍症、遺傳性神經肌肉疾病、腎上腺腦白質失養症、粒線體疾病等照護；另設有運動傷害與運動醫學中西醫合療門診，結合運動醫學、筋骨疼痛治療及運動針灸等療法。