配合台南車站地下化通車啟用 臨時後站人行道封閉改建

為配合台南車站第一階段地下化通車啟用，交通部鐵道局南部工程分局啟動「前鋒路與大學路口人行道拆除及改建工程」，工期30天，主要拆除台南臨時後站前既有人行道，並重新施作人行空間，以銜接地下化新車站周邊公共設施及道路配置，作為南鐵地下化站區整體環境改善的重要一環。

鐵道局表示，工程是配合新車站及站區整體景觀重新整理，打造符合地下化後站區需求的人行與交通環境，但施工地點位於台南後站交通樞紐，往來成功大學、百貨商場及臨時接送區的人車流量相當龐大，加上前站廣場改善工程同步進行，交通衝擊備受關注。

為降低施工期間對交通造成的影響，鐵道局表示，已與台南市政府交通局、警察局等相關單位密切協調，推動交通維持計畫。施工期間採實體圍籬全面封閉作業區，將施工範圍與民眾通行空間完全隔離，同時堅持不占用前鋒路現有車道，維持前鋒路及大學路雙向車流正常通行。

此外，施工現場每天均配置交通引導人員，視車流狀況機動疏導交通，避免因施工造成壅塞；圍籬外側則設置專屬臨時行人安全通道，並增設反光防撞桿等安全設施，區隔人車動線，降低行人穿越施工區的風險。

鐵道局呼籲，用路人行經前鋒路及大學路口時，應依現場交通指揮及標誌減速慢行，提前規劃行車路線，行人則請利用臨時安全通道通行，共同配合施工措施，以兼顧工程進度與交通安全。

配合鐵路地下化，台南車站第一階段地下化預計年底通車啟用，臨時後站人行道正拆除及改建。圖／鐵道局提供

配合鐵路地下化，台南車站第一階段地下化預計年底通車啟用，臨時後站人行道正拆除及改建。圖／鐵道局提供