快訊

巴威暴風半徑驚人！靠近台灣恐達大型颱風標準 下周這天是北轉關鍵期

獨／喝到爛醉！屏東九如農會理事長酒駕闖紅燈 撞飛17歲少女生死瞬間曝光

1300公噸致癌沙拉油僅回收17公噸 食藥署：雞塊、沙拉醬等成品不回收

聽新聞
0:00 / 0:00

配合台南車站地下化通車啟用 臨時後站人行道封閉改建

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
配合鐵路地下化，台南車站第一階段地下化預計年底通車啟用，臨時後站人行道正拆除及改建。圖／鐵道局提供
配合鐵路地下化，台南車站第一階段地下化預計年底通車啟用，臨時後站人行道正拆除及改建。圖／鐵道局提供

為配合台南車站第一階段地下化通車啟用，交通部鐵道局南部工程分局啟動「前鋒路與大學路口人行道拆除及改建工程」，工期30天，主要拆除台南臨時後站前既有人行道，並重新施作人行空間，以銜接地下化新車站周邊公共設施及道路配置，作為南鐵地下化站區整體環境改善的重要一環。

鐵道局表示，工程是配合新車站及站區整體景觀重新整理，打造符合地下化後站區需求的人行與交通環境，但施工地點位於台南後站交通樞紐，往來成功大學、百貨商場及臨時接送區的人車流量相當龐大，加上前站廣場改善工程同步進行，交通衝擊備受關注。

為降低施工期間對交通造成的影響，鐵道局表示，已與台南市政府交通局、警察局等相關單位密切協調，推動交通維持計畫。施工期間採實體圍籬全面封閉作業區，將施工範圍與民眾通行空間完全隔離，同時堅持不占用前鋒路現有車道，維持前鋒路及大學路雙向車流正常通行。

此外，施工現場每天均配置交通引導人員，視車流狀況機動疏導交通，避免因施工造成壅塞；圍籬外側則設置專屬臨時行人安全通道，並增設反光防撞桿等安全設施，區隔人車動線，降低行人穿越施工區的風險。

鐵道局呼籲，用路人行經前鋒路及大學路口時，應依現場交通指揮及標誌減速慢行，提前規劃行車路線，行人則請利用臨時安全通道通行，共同配合施工措施，以兼顧工程進度與交通安全。

配合鐵路地下化，台南車站第一階段地下化預計年底通車啟用，臨時後站人行道正拆除及改建。圖／鐵道局提供
配合鐵路地下化，台南車站第一階段地下化預計年底通車啟用，臨時後站人行道正拆除及改建。圖／鐵道局提供

配合鐵路地下化，台南車站第一階段地下化預計年底通車啟用，臨時後站人行道正拆除及改建。圖／鐵道局提供
配合鐵路地下化，台南車站第一階段地下化預計年底通車啟用，臨時後站人行道正拆除及改建。圖／鐵道局提供

配合鐵路地下化，台南車站臨時後站人行道拆除及改建施工，在前鋒路與大學路口有交維指揮。圖／鐵道局提供
配合鐵路地下化，台南車站臨時後站人行道拆除及改建施工，在前鋒路與大學路口有交維指揮。圖／鐵道局提供

台南 人行道

延伸閱讀

台南火車站迎百年變革告別舊圓環 站前廣場改造今動工

舊標線未全刨除 台南議員憂道安

台南將迎來捷運世代！藍線一期基本設計過關 核定312.74億元將辦發包

臺南捷運第一期藍線基本設計通過中央審議 即將展開發包作業

相關新聞

「市長陪你拍」學生挑戰來者不拒 黃偉哲笑喊最怕「這動作」

台南市長獎頒獎典禮國中場第3場次，今天下午在於慈濟高中活動中心舉行，表揚新化、新市、歸仁、關廟、龍崎、東區及永康等7個行政區，共20所學校、626位畢業生，備受期待的「市長陪你拍」互動橋段中，學生們紛紛大秀創意，也有學生反過來頒發「最佳市長獎」給黃偉哲，讓他相當感動，更呼應今年「市長畢業趴」的歡樂主題。

配合台南車站地下化通車啟用 臨時後站人行道封閉改建

為配合台南車站第一階段地下化通車啟用，交通部鐵道局南部工程分局啟動「前鋒路與大學路口人行道拆除及改建工程」，工期30天，主要拆除台南臨時後站前既有人行道，並重新施作人行空間，以銜接地下化新車站周邊公共設施及道路配置，作為南鐵地下化站區整體環境改善的重要一環。

雲二監率先引進黑水虻智慧農業 種出豐美蔬菜將取得認證開賣

去年非洲豬瘟衝擊，廚餘無法外運，促成雲林第二監獄成立「黑水虻養殖及應用班」，不僅解決廚餘去化難題，更成功栽種出豐美的溫室無毒蔬菜，將取得認證對外銷售，把永續的循環與智慧農業引進高牆內，收容人化身為友善農人，擁有一技之長，出監後可投入農業行列。

阿里山夏季星空電影夜7月25日登場 買票觀影即贈限量帝雉布偶鑰匙圈

林業及自然保育署嘉義分署7月25日晚間將在阿里山國家森林遊樂區香林神木劇場舉辦「夏，星空電影夜」，放映電影「柏靈頓：熊熊去秘魯」活動限額100人，7月5日起開放購票，每張699元，凡購票入場即可獲贈帝雉布偶鑰匙圈，邀請民眾到海拔2000多公尺森林觀影。

嘉義大車站計畫小澎湖公辦都更啟動意願調查 拚9月底衝破5成門檻

嘉義市「嘉義大車站計畫」邁入推動新階段。市政府日前啟動小澎湖地區公辦都市更新意願調查，調查將持續至9月30日，7月9日下午2時及11日上午10時，在小小北都市更新駐點工作站舉辦兩場說明會，向地主及居民說明嘉義大車站發展藍圖、公辦都更機制及參與效益，廣泛蒐集地方意見，作為後續招商與規劃的重要依據。

台南火車站迎百年變革告別舊圓環 站前廣場改造今動工

台南火車站站前轉乘、人行環境及公共運輸改善工程，今天舉行開工動土典禮，由內政部長劉世芳、市長黃偉哲共同主持，宣告站前整體改造正式啟動。工程總經費約3.45億元，其中內政部國土署補助約2.829億元，預計工期約550日曆天，目標明年底前完工。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。