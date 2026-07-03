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雲二監率先引進黑水虻智慧農業 種出豐美蔬菜將取得認證開賣

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲二監率先推動黑水虻智慧循環農業，以溫室種出豐美的各類蔬菜，將取得認證後對外開賣，更培養收容人成為友善農人，成果豐碩。圖／雲二監提供
雲二監率先推動黑水虻智慧循環農業，以溫室種出豐美的各類蔬菜，將取得認證後對外開賣，更培養收容人成為友善農人，成果豐碩。圖／雲二監提供

去年非洲豬瘟衝擊，廚餘無法外運，促成雲林第二監獄成立「黑水虻養殖及應用班」，不僅解決廚餘去化難題，更成功栽種出豐美的溫室無毒蔬菜，將取得認證對外銷售，把永續的循環與智慧農業引進高牆內，收容人化身為友善農人，擁有一技之長，出監後可投入農業行列。

雲二監目前收容人數約3300人，每天平均廚餘量約2000公斤，該監實施廚餘減量競賽，每天減至1200至1500公斤，配合全面禁用廚餘養豬政策，解決廚餘去化，雲二監去年10月成立「黑水虻養殖及應用職訓班」，並獲企業和科大支持，積極引進黑水虻生態循環技術。職訓班結訓，雲林地檢署檢察長林秀敏等人前往參觀，並肯定監所結合生態循環與智慧種植的科技農業成果。

雲二監典獄長林豐材感謝華懋科技捐贈「黑水虻養殖及水耕蔬菜場設備」及屏東大學、南華大學、雲林環保局、農業處、虎尾就業中心與南亞科技等單位的技術指導與協助，帶領學員利用黑水虻去化廚餘並轉化產出有機肥料，拓展智慧溫室水耕蔬菜種植，並讓學員習得永續農業專長，成果斐然。

雲二監指出，黑水虻目前每月去化的廚餘量可達24至27公噸，產出的肥料用在智慧溫室種植10種水耕蔬菜，每月約可收成約1300包（每包200至250公克）蔬菜，一季可產約4000包。

收成的蔬菜將規畫販售給該監職員餐、炊場及法務機關認購，目前正積極取得「蔬菜產銷履歷認證」，並進一步和廠商洽談產銷合作，開拓更生自營收益。未來將持續優化技術、提升量能，朝「全監廚餘全去化」淨零目標邁進。

南華大學助理教授吳孟昆指出，學員從零開始，如今已熟練黑水虻養殖與水耕蔬菜種植技術，成功孕育出符合現代產業需求的綠領人才，有助於收容人復歸社會，展現不一樣的成果，

雲二監率先推動黑水虻智慧循環農業，以溫室種出豐美的各類蔬菜，將取得認證後對外開賣，更培養收容人成為友善農人，成果豐碩。圖／雲二監提供
雲二監率先推動黑水虻智慧循環農業，以溫室種出豐美的各類蔬菜，將取得認證後對外開賣，更培養收容人成為友善農人，成果豐碩。圖／雲二監提供

雲二監率先推動黑水虻智慧循環農業，以溫室種出豐美的各類蔬菜，將取得認證後對外開賣，更培養收容人成為友善農人，成果豐碩。圖／雲二監提供
雲二監率先推動黑水虻智慧循環農業，以溫室種出豐美的各類蔬菜，將取得認證後對外開賣，更培養收容人成為友善農人，成果豐碩。圖／雲二監提供

雲二監率先推動黑水虻智慧循環農業，以溫室種出豐美的各類蔬菜，將取得認證後對外開賣，更培養收容人成為友善農人，成果豐碩。圖／雲二監提供
雲二監率先推動黑水虻智慧循環農業，以溫室種出豐美的各類蔬菜，將取得認證後對外開賣，更培養收容人成為友善農人，成果豐碩。圖／雲二監提供

雲林 黑水虻 農業

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