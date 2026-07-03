便民申請淹水補助 台南東區、仁德、永康區公所加開假日服務窗口

受米克拉颱風外圍環流強降雨造成部分區域積淹水災情，台南市政府於東區、仁德、永康區公所增加開設「假日服務窗口」，周六、 周日上午9時至12時，受理各項災害救助申請，包含住家及營業場所淹水補助、車輛泡水慰助、稅捐減免，加速審查及發放程序，減輕市民財產損失負擔。

台南市政府「0625豪雨災害補助懶人包」，彙整住戶及營業場所淹水救助、泡水車慰助及各項稅捐減免措施，提醒符合資格的民眾把握期限提出申請，其中住戶及營業場所淹水補助、泡水車慰助均受理至7月28日止。

市府表示，住家因豪雨淹水達50公分以上且有居住事實者，每戶可領3萬5000元救助金；淹水15公分以上未達50公分者，每戶補助1萬元。若戶內實際居住成員具有低收入戶、中低收入戶、領有身心障礙生活補助、中低收入老人生活津貼、列冊獨居老人、特殊境遇家庭或經政府評估為脆弱家庭等7類社福身分之一，每戶可再加發1萬元。

此外，中央另提供家電受損補助，住家淹水30公分以上可申請1萬元，淹水15公分以上未達30公分可申請5000元，可與住戶淹水補助一併提出申請。

營業場所方面，已完成營業登記且實際營業中的工廠及店家，淹水達50公分以上每戶補助3萬5000元；淹水15公分以上未達50公分補助1萬元。中央也提供營業場所家電受損補助，淹水30公分以上補助1萬元、15公分以上未達30公分補助5000元，可與營業場所淹水補助同時申請。

市府指出，為協助受災車主恢復交通，自6月29日起至7月28日受理泡水車慰助申請，汽車（含251c.c.以上大型重型機車）每輛最高慰助1萬5000元，機車（含合法掛牌微型電動二輪車）每輛最高2000元。

在稅捐減免方面，財政稅務局提醒民眾把握「拍照存證、檢附文件、申請減免」三步驟。房屋淹水50公分以上且有居住事實者，可免徵115年期一樓房屋稅；考量本次災情，市府另放寬淹水15公分以上未達50公分且有居住事實者，115年期一樓房屋稅減半課徵，並由財稅局依區公所核發淹水救助名冊主動辦理。

另外，土地因災害致無法使用者可申請地價稅減免；汽車及151c.c.以上機車因災損無法使用者，可申請使用牌照稅減徵或退稅；查定課徵娛樂稅業者可依停業天數申請減免；個人及營利事業因災害造成財物損失，涉及所得稅、營業稅、貨物稅及菸酒稅等，也可依規定向國稅稽徵機關申請減免。

市府提醒，申請住戶及營業場所淹水救助者，均須於7月28日前向所在地區公所提出申請，並備妥身分、稅籍或營業登記、金融機構存摺及受災照片等相關文件。若未檢附受災照片，將由區公所派員現場勘查，確認符合資格後核發救助金。

家戶淹水及泡水車之租稅減免。圖／台南市社會局提供