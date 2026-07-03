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台南火車站站前翻新啟動 中央補助近3億元改善交通動線

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
台南火車站站前轉乘、人行環境及公共運輸改善工程開工動土典禮。內政部／提供
台南火車站站前轉乘、人行環境及公共運輸改善工程開工動土典禮。內政部／提供

台南火車站站前轉乘、人行環境及公共運輸改善工程3日正式動工，總經費約3.57億元，其中內政部透過「提升道路品質2.0」及「永續提升人行安全」兩項計畫補助約2.93億元，協助台南市政府改善站前交通與人行環境，全案預計2027年底完工。

內政部長劉世芳表示，台南火車站是台南市最重要的交通門戶，也是許多旅客造訪臺南的第一站，每日平均進出站人次約5萬人，肩負通勤、通學、觀光及轉乘等多元功能，同時承載城市歷史與發展記憶。隨著台鐵台南站地下化工程持續推動，站區周邊環境也迎來整體改造契機，市府藉此推動站前空間重整，提升公共空間品質，打造全新的城市門戶。

內政部表示，本次工程以「人本交通」為核心，臺南市政府規劃期間邀集周邊社區及公民團體參與討論，整合各界意見後推動站前空間改善。施工範圍涵蓋臺南火車站站前及圓環廣場、中山路、北門路一段至二段、成功路及富北街等路段，將優化人車動線、改善人行道與廣場鋪面、增設綠化景觀，並改善排水等公共設施，以降低人車交織造成的交通風險。

此外，未來也將進一步強化公共運輸、自行車等多元運具轉乘功能，提供更安全、便利的交通服務，提升整體通勤與旅運品質。

內政部指出，近年持續推動人本交通政策，透過「永續提升人行安全計畫」、「提升道路品質計畫2.0」、「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」、「生活圈道路系統建設計畫」及「均衡城鄉村里道路改善計畫」等方案，已累計補助臺南市超過165億元。中央未來也將持續透過政策與經費支持地方建設，改善道路通行環境與交通安全，共同打造安全、便利、宜居且具韌性的城市環境。

台南 火車站 劉世芳

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