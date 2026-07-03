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阿里山夏季星空電影夜25日登場 買票觀影即贈限量帝雉布偶鑰匙圈
林業及自然保育署嘉義分署7月25日晚間將在阿里山國家森林遊樂區香林神木劇場舉辦「夏，星空電影夜」，放映電影「柏靈頓：熊熊去秘魯」活動限額100人，7月5日起開放購票，每張699元，凡購票入場即可獲贈帝雉布偶鑰匙圈，邀請民眾到海拔2000多公尺森林觀影。
嘉義分署表示，阿里山夏季氣候涼爽，是暑假熱門避暑景點，「柏靈頓：熊熊去秘魯」描述柏靈頓熊與布朗一家前往秘魯尋找失蹤的露西姑姑，過程中深入亞馬遜雨林與山區，並捲入尋找傳說黃金城的冒險故事，兼具歡笑與感動，電影情節溫馨適合闔家觀賞。
嘉義分署表示，「夏，星空電影夜」放映場地選在香林神木劇場，結合森林景觀與夜間星空，打造全台少見的戶外森林電影院，希望帶給遊客不同於一般戲院的觀影體驗，可透過KKTIX開放購票，凡購票入場即可獲贈限量紀念品「帝雉布偶鑰匙圈」，數量有限，送完為止。
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