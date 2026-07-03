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颱風環流極端強降雨 中央同意台南治水加碼20億預算

中央社／ 記者張榮祥台南3日電

颱風米克拉外圍環流及西南風共伴影響，台南降下豪大雨，造成局部地區積淹水；南市府今天表示，中央初步同意台南加碼新台幣20億元治水預算，以因應氣候變遷極端強降雨。

台南市水利局今天指出，6月26日颱風米克拉外圍環流與西南風共伴帶來極端強降雨，三爺溪上游集水區6小時降雨267毫米、24小時353毫米，遠超現有雨水下水道及區域排水排洪設計標準，導致三爺溪溢堤。

此外，當時適逢天文大潮，外海水位高漲，市區內水無法順利藉由重力排出，導致局部地區積淹水。根據水利局新聞稿，6月29日向中央提出全市改善計畫，爭取加碼20億元治水預算，已獲中央初步同意。

水利局表示，目前台南市各區域排水防洪保護標準是「10年重現期」，此次強降雨帶來逕流量遠大於標準，三爺溪溢堤，太乙工業區、仁德區及東區首當其衝；安南區六塊寮排水流域雖已完成下游段河道整治工程，但受滿潮外水頂托及瞬間強降雨影響，仍有零星災情。

市府已對三爺溪排水、六塊寮排水、北門蘆竹溝及亟需改善點位，以護岸加高、堤防整建、內水抽排及分流滯洪等策略，提報改善預算，向中央爭取經費，同時做好水利設施巡檢維護。

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