嘉義大車站計畫小澎湖公辦都更啟動意願調查 拚9月底衝破5成門檻

嘉義市「嘉義大車站計畫」邁入推動新階段。市政府日前啟動小澎湖地區公辦都市更新意願調查，調查將持續至9月30日，7月9日下午2時及11日上午10時，在小小北都市更新駐點工作站舉辦兩場說明會，向地主及居民說明嘉義大車站發展藍圖、公辦都更機制及參與效益，廣泛蒐集地方意見，作為後續招商與規劃的重要依據。

市長黃敏惠表示，鐵路高架化是嘉義市百年難得的重要建設，不僅改善交通，更是推動城市轉型的重要契機。市府同步推動「十大旗艦計畫－文化新絲路2.0」，透過交通、文化、產業及都市空間整合，全面帶動城市升級，其中「嘉義大車站計畫」將成為串聯前後站、促進舊城再生及打造城市新門戶的重要核心。

都市發展處長許懷群指出，小澎湖地區緊鄰未來嘉義新車站，區位條件優越，未來將成為新車站門戶第一排，具備高度發展潛力，也是嘉義市推動城市再生的重要示範區。都發處表示，此次意願調查是推動公辦都市更新的第一步，只要土地及建築物所有權人同意比例超過50%，市府即可啟動後續招商及都市更新規劃作業。因此，呼籲區內所有權人把握9月30日前期限，踴躍填寫並繳交意願書，共同加速嘉義大車站整體開發。

市府強調，本次意願書僅作為所有權人表達支持市府推動公辦都市更新的依據，不涉及其他權利義務，民眾可安心填寫。如有相關疑問，每周二、四下午2時至6時，可前往西區中興路1號「小小北都市更新駐點工作站」諮詢，也可透過官方LINE帳號（ID：@932cfser）洽詢相關資訊。

嘉義市「嘉義大車站計畫」邁入推動新階段。市政府日前啟動小澎湖地區公辦都市更新意願調查，調查將持續至9月30日。圖／嘉市府提供