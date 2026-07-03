快訊

英國已無治理可能？10年換6名首相大亂鬥

無人機條例朝野4版本付委了 交三委員會聯席審查

李多慧YouTube破百萬訂閱寵粉爆表！海底撈見面會200人全免費＋千元紅包掀熱議

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義大車站計畫小澎湖公辦都更啟動意願調查 拚9月底衝破5成門檻

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市「嘉義大車站計畫」邁入推動新階段。市政府日前啟動小澎湖地區公辦都市更新意願調查，調查將持續至9月30日。圖／嘉市府提供
嘉義市「嘉義大車站計畫」邁入推動新階段。市政府日前啟動小澎湖地區公辦都市更新意願調查，調查將持續至9月30日。圖／嘉市府提供

嘉義市「嘉義大車站計畫」邁入推動新階段。市政府日前啟動小澎湖地區公辦都市更新意願調查，調查將持續至9月30日，7月9日下午2時及11日上午10時，在小小北都市更新駐點工作站舉辦兩場說明會，向地主及居民說明嘉義大車站發展藍圖、公辦都更機制及參與效益，廣泛蒐集地方意見，作為後續招商與規劃的重要依據。

市長黃敏惠表示，鐵路高架化是嘉義市百年難得的重要建設，不僅改善交通，更是推動城市轉型的重要契機。市府同步推動「十大旗艦計畫－文化新絲路2.0」，透過交通、文化、產業及都市空間整合，全面帶動城市升級，其中「嘉義大車站計畫」將成為串聯前後站、促進舊城再生及打造城市新門戶的重要核心。

都市發展處長許懷群指出，小澎湖地區緊鄰未來嘉義新車站，區位條件優越，未來將成為新車站門戶第一排，具備高度發展潛力，也是嘉義市推動城市再生的重要示範區。都發處表示，此次意願調查是推動公辦都市更新的第一步，只要土地及建築物所有權人同意比例超過50%，市府即可啟動後續招商及都市更新規劃作業。因此，呼籲區內所有權人把握9月30日前期限，踴躍填寫並繳交意願書，共同加速嘉義大車站整體開發。

市府強調，本次意願書僅作為所有權人表達支持市府推動公辦都市更新的依據，不涉及其他權利義務，民眾可安心填寫。如有相關疑問，每周二、四下午2時至6時，可前往西區中興路1號「小小北都市更新駐點工作站」諮詢，也可透過官方LINE帳號（ID：@932cfser）洽詢相關資訊。

嘉義市「嘉義大車站計畫」邁入推動新階段。市政府日前啟動小澎湖地區公辦都市更新意願調查，調查將持續至9月30日。圖／嘉市府提供
嘉義市「嘉義大車站計畫」邁入推動新階段。市政府日前啟動小澎湖地區公辦都市更新意願調查，調查將持續至9月30日。圖／嘉市府提供

嘉義市「嘉義大車站計畫」邁入推動新階段。市政府日前啟動小澎湖地區公辦都市更新意願調查，調查將持續至9月30日。圖／嘉市府提供
嘉義市「嘉義大車站計畫」邁入推動新階段。市政府日前啟動小澎湖地區公辦都市更新意願調查，調查將持續至9月30日。圖／嘉市府提供

澎湖 嘉義 公辦都更

延伸閱讀

嘉義火車站前地標鉅陞嘉義亮點旅店轉手 雀客國際酒店集團接掌

打造南方新門戶 賴瑞隆爭設24小時海上國際機場

棒球／結合明星表演賽 KANO原鄉嘉市下月迎全國社區棒球盛事

台南佳里公園大道風災受創嚴重 立委郭國文：爭取9千多萬復建升級景觀

相關新聞

嘉義大車站計畫小澎湖公辦都更啟動意願調查 拚9月底衝破5成門檻

嘉義市「嘉義大車站計畫」邁入推動新階段。市政府日前啟動小澎湖地區公辦都市更新意願調查，調查將持續至9月30日，7月9日下午2時及11日上午10時，在小小北都市更新駐點工作站舉辦兩場說明會，向地主及居民說明嘉義大車站發展藍圖、公辦都更機制及參與效益，廣泛蒐集地方意見，作為後續招商與規劃的重要依據。

台南火車站迎百年變革告別舊圓環 站前廣場改造今動工

台南火車站站前轉乘、人行環境及公共運輸改善工程，今天舉行開工動土典禮，由內政部長劉世芳、市長黃偉哲共同主持，宣告站前整體改造正式啟動。工程總經費約3.45億元，其中內政部國土署補助約2.829億元，預計工期約550日曆天，目標明年底前完工。

嘉義大埔鄉長吳明勲涉賄遭羈押 心臟病交保獲准後復職引討論

嘉義縣大埔鄉長吳明勲家族遭控向廠商索賄，胞兄吳宗霖逃亡被通緝，為防止勾串滅證，吳明勲去年10月23日遭羈押，事後以心臟病為由向法院聲請交保，5月5日獲裁定80萬元交保，6日交保獲釋，5月11日向縣府申請復職，5月29日交接回到公所上班，引起地方討論。

嘉市議會通過市府增加30清潔人力 決議維持每周2天清運資源垃圾

嘉義市議會上午召開聯席審查會，審議市府提出環保局增加30名清潔人力追加預算案，引發藍綠議員熱烈討論。多數議員贊同充實清潔人力，要求環保局提升服務效能。最後議會通過預算及5項附帶決議，要求環保局精進環境維護；環保局長孫意惇說會遵照議會決議執行。

台南0626豪雨成災 黃偉哲：超越保護標準已爭取中央加碼20億治水預算

台南市三爺溪上周因強降雨溢堤、大潮，造成仁德、永康沿岸低窪地區淹水。市政府上午表示，向中央提出全市改善計畫、爭取加碼20億元治水預算，已獲中央初步同意。淹水痛點將加高護岸、精進內水抽排。

太炫了！大谷、梅西全上架 雲林這座金牌圖書館還可以打球

圖書館不再只是安靜看書的場所，更是一座強韌心靈與體魄的夢想競技場。雲林縣土庫鎮立圖書館率先引進「閱讀紅不讓」巡迴展，百本運動相關書籍上架，NBA球星、大谷翔平等許多年輕人喜愛的運動名將，引領民眾翻開書籍走進閃耀的運動賽場，讓閱讀充滿動感，圖書館變成心靈操場，7月1日至30日歡迎來圖書館一起感受不凡的閱讀樂趣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。