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台南火車站迎百年變革告別舊圓環 站前廣場改造今動工

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南火車站前廣場改造今年動工，預計明年年底完工，將迎來百年的最大改變。記者吳淑玲／攝影
台南火車站前廣場改造今年動工，預計明年年底完工，將迎來百年的最大改變。記者吳淑玲／攝影

台南火車站站前轉乘、人行環境及公共運輸改善工程，今天舉行開工動土典禮，由內政部長劉世芳、市長黃偉哲共同主持，宣告站前整體改造正式啟動。工程總經費約3.45億元，其中內政部國土署補助約2.829億元，預計工期約550日曆天，目標明年底前完工。

黃偉哲表示，台南火車站是城市重要門戶，每日承載大量通勤、就學、就醫及旅運人潮，站前圓環長期承擔龐大人車流與轉乘功能，但隨著都市發展與交通需求增加，既有空間已難以負荷，因此推動整體改造，打造更安全、友善且以人為本的交通環境。

他指出，本次工程最大特色，是將現行單向循環圓環調整為U型雙向道路配置，可有效改善車流交織與人車衝突問題，並重新整合公車、計程車及汽機車接送動線，縮短轉乘距離，同時擴大人行空間，增設遮蔭與遮雨設施，提升整體通行品質。

交通局長王銘德表示，站前改造歷經多年規畫，自2021年起透過多場工作坊蒐集市民意見，2023年完成專業設計與車流模擬分析，並邀集交通、都市設計、文化資產及建築等領域專家審查，兼顧交通效率與城市景觀。

他指出，工程也整合鐵道資產公司相關土地，除圓環區域外，車站兩側空間一併納入整體設計，使站前廣場、轉乘設施及進出動線形成一體化空間，強化整體銜接效率。未來旅客自地下化車站出口即可直接進入站前廣場，轉乘與步行動線將更加順暢。

在公共運輸方面，公車轉運設施將分置於站區兩側並採戶外型態配置，降低建物量體影響並提升通風與舒適性；汽機車接送區及計程車排班區則獨立配置，避免與主要人行動線交錯，以提升安全性。

王銘德說，站前亦將導入人車分流設計，透過專用步行動線與鋪面規劃強化行人安全，同時採U型道路配置，使各方向車流僅需跨越單一路口即可進入站前廣場，有效提升交通效率。

此外，設計亦將導入遮陽棚與輕量化遮蔭設施，改善高溫氣候下的步行環境，並預留水霧降溫與電力設備空間，以利未來舉辦活動或節慶使用。

黃偉哲指出，台南鐵路地下化即將通車，未來站前將與鐵道空間、公園道及城市軸線串聯，形成完整都市轉型契機。市府也將與中央及相關單位合作，持續推動周邊整體規劃，強化城市門戶功能。

他強調，站前圓環過去共有五個路口匯入，交通複雜且道路斷面不足，已不符合現代需求，此次改造不僅是交通改善，更是城市空間再造的重要工程，將帶動整體區域翻轉。

為降低施工衝擊，交通局已先行完成夜間動線調整，並分階段進行施工，採北側、南側分區方式逐步推進，確保站前交通與公共運輸不中斷。施工期間也將持續滾動檢討交通維持計畫，並提前公告各階段改道資訊，以降低民眾影響。

他強調，目前交通維持措施運作順暢，施工期間事故未見增加，顯示整體調度已發揮效果，市府將持續以安全與順暢為優先，打造兼具效率與人本的城市交通新門戶。

台南火車站廣場改造未來新風貌。圖／台南市交通局提供
台南火車站廣場改造未來新風貌。圖／台南市交通局提供

台南火車站前廣場改造今年動工，預計明年年底完工，將迎來百年的最大改變。記者吳淑玲／攝影
台南火車站前廣場改造今年動工，預計明年年底完工，將迎來百年的最大改變。記者吳淑玲／攝影

台南火車站前廣場改造今年動工，預計明年年底完工，將迎來百年的最大改變。記者吳淑玲／攝影
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台南火車站前廣場改造今年動工，預計明年年底完工，將迎來百年的最大改變。記者吳淑玲／攝影
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台南火車站前廣場改造今年動工，預計明年年底完工，將迎來百年的最大改變。記者吳淑玲／攝影
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火車站 台南 劉世芳

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