嘉義大埔鄉長吳明勲涉賄遭羈押 心臟病交保獲准後復職引討論

嘉義縣大埔鄉長吳明勲家族遭控向廠商索賄，胞兄吳宗霖逃亡被通緝，為防止勾串滅證，吳明勲去年10月23日遭羈押，事後以心臟病為由向法院聲請交保，5月5日獲裁定80萬元交保，6日交保獲釋，5月11日向縣府申請復職，5月29日交接回到公所上班，引起地方討論。

嘉義地檢署偵辦吳明勲家族貪瀆案，藍色公路等公共工程標案涉嫌向廠商索賄、詐欺取財，不法獲利高達1113萬1266元，檢方去年2月起訴在逃被通緝的大哥吳宗霖、二弟吳明勲和三弟吳倚豪等共10人，且認為吳明勲有以鄉長權勢勾串相關證人之虞，聲請續押吳明勲。

吳明勲羈押期5月12日屆滿，可再延押2個月，但吳明勲以冠狀動脈心臟病、慢性缺血性心臟病、急性腎損傷為由，5月5日委託律師聲請增加保釋金交保，法院裁定80萬元交保，但限制住居、限制出境出海8個月，並嚴禁騷擾、恐嚇、探詢、接觸本案相關人員。

吳明勲羈押期間由縣府指派公所秘書陳正益擔任代理鄉長，大埔鄉各項活動與公共事務維持照常運作。吳明勲5月6日交保獲釋後，5月11日發公文向縣府申請復職，經民政處審核批准，同意吳明勳恢復鄉長職務，吳明勲5月29日與陳正益交接，同日回到公所上班。

地方政壇分析，吳明勲家族雖陷入索賄風波，但地方民情純樸、互動緊密，普遍認為是大哥吳宗霖人設不行，多以同情心態看待吳明勲，擔任鄉長期間用印捲入風波很可憐，現在老三吳倚豪宣布參選下屆大埔鄉長，很有可能獲得同情票，不見得會因為索賄案件受影響。