嘉市議會通過市府增加30清潔人力 決議維持每周2天清運資源垃圾

嘉義市議會上午召開聯席審查會，審議市府提出環保局增加30名清潔人力追加預算案，引發藍綠議員熱烈討論。多數議員贊同充實清潔人力，要求環保局提升服務效能。最後議會通過預算及5項附帶決議，要求環保局精進環境維護；環保局長孫意惇說會遵照議會決議執行。

藍營議員張秀華、傅大偉、黃思婷、陳家平贊成；民進黨議員不同意見，議員黃盈智反對，他指出，議會2年前同意增加30名清潔人力，當時環保局說會朝資源回收天天收運，至今未全面落實，人口未成長，垃圾量未增加，質疑增加人力必要性，又市長黃敏惠任期剩半年，增加人力會引發政治聯想，主張先准10人刪減20人預算；但同為綠營議員黃露慧贊成，要求加強環保清潔，讓市民有感。

張秀華認為，市府應整合割草、道路清掃等環境維護工作，避免重複派工，提升行政效率；傅大偉要求環保局說明新增30名人力的配置依據及效益。環保局長孫意惇表示，清潔隊編制397人，追加預算編列700多萬元，支應增30名人力下半年約4個月人事費，增補30名約僱清潔人力。其中20人配置垃圾清運班，紓解排班壓力，新增1條垃圾清運路線，因應住宅增加及清運需求；另外10人投入道路清掃班，加強市容維護。

孫意惇指出，嘉市15條資源回收路線試辦每周收運4天，其餘路線仍維持每周2天，將持續檢討收運成效。他強調，增補人力除提升服務外，也因應勞動基準法不得連續工作超過6天，以及職業安全衛生法保障勞工健康、安全，避免超時工作及夏季高溫造成熱傷害。

主持議會財政小組召集人鄭光宏議員，最後裁示通過追加預算，附帶5項決議，包括推動寺廟環保措施、釐清建設處與環保局修樹權責、整合割草與清掃作業、維持現行資源回收每周2天持續檢討，以及建立單一處理樹倒清除受理窗口，蒐集民眾意見，作為後續政策調整及服務精進依據，希望人力擴充同時，讓市民感受到更好環境清潔服務。

嘉義市環保局長孫意惇。記者魯永明／攝影