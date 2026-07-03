台南0626豪雨成災 黃偉哲：超越保護標準已爭取中央加碼20億治水預算

台南市三爺溪上周因強降雨溢堤、大潮，造成仁德、永康沿岸低窪地區淹水。市政府上午表示，向中央提出全市改善計畫、爭取加碼20億元治水預算，已獲中央初步同意。淹水痛點將加高護岸、精進內水抽排。

水利局指出，6月26日上游集水區6小時就降下267毫米雨量，24小時353毫米雨量，瞬間龐大降雨量已遠超出現有雨水下水道及區域排水排洪設計標準，致三爺溪發生溢堤。又遇上天文大潮外海水位高漲，市區內水無法順利藉重力排出，「部分低窪地區有零星積水」。

市長黃偉哲說，氣候變遷極端強降雨機率逐年上升，目前台南市各區域排水的防洪保護標準僅為「10年重現期」，這次強降雨帶來逕流量遠大於此標準，三爺溪因此發生溢堤情況，緊鄰的太乙工業區、仁德及東區首當其衝。

他說，安南區六塊寮排水流域，雖已完成下游段河道整治工程，未發生溢堤，但受滿潮外水頂托及瞬間強降雨影響，仍有部分零星災情，防洪治水工作刻不容緩，保護鄉親生命財產安全，帶動在地產業發展。

水利局說，這災害發生期間沿線所有抽水站及移動式抽水機都已第一時間啟動並全力運轉起抽，但因「外水高漲致內水無法順利排出」，內外夾擊積水無法立即消退。針對淹水痛點已盤點具體對策，三爺溪排水、六塊寮排水、北門蘆竹溝及本市亟需改善點位，以護岸加高、堤防整建、內水抽排及分流滯洪等策略，提報約20億元精進改善預算，積極向中央爭取經費辦理。