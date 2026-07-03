太炫了！大谷翔平、梅西全上架 雲林這座金牌圖書館還可以打球

圖書館不再只是安靜看書的場所，更是一座強韌心靈與體魄的夢想競技場。雲林縣土庫鎮立圖書館率先引進「閱讀紅不讓」巡迴展，百本運動相關書籍上架，NBA球星、大谷翔平等許多年輕人喜愛的運動名將，引領民眾翻開書籍走進閃耀的運動賽場，讓閱讀充滿動感，圖書館變成心靈操場，7月1日至30日歡迎來圖書館一起感受不凡的閱讀樂趣。

為讓學子深度了解運動相關知識，土庫鎮立圖書館與國立公共資訊圖書館攜手舉辦「閱讀紅不讓」巡迴展，這座緊鄰土庫國小的圖書館，多年來推動「下課十分鐘」，鼓勵孩子養成利用課間進館閱讀習慣，榮獲國家「閱讀磐石推手獎」肯定。

今年暑假別出心裁再度引進「動感閱讀」，除有百本運動相關書籍上架，更把圖書館布置得像操場，有跑道有球場，讓人透過不同的閱讀環境，感受球星親臨指導的心靈運動，館長彭冠綸說，土庫鎮孕育不少體育人才，包含土庫國中、小女籃及馬光國中、小棒球，都是球賽金牌名校，因此為深化學生的體育、運動科學知識，特開辦這場巡展。

巡展分自我超越、競逐巔峰、運動科學三大主題書區，提供100本公共資訊圖書館藏書，可一探世界運動明星的人生故事，包括當下世足最夯的足球名將梅西、台灣兩屆奧運羽球金牌得主的運動部長李洋、道奇日本球星大谷翔平等，更可研讀現今運動科學的發展與未來，書展更搭配桌上型冰壺、知識問答等有趣活動，更設有運動類書專區，運動相關書籍可借回家閱讀。

書展特邀土庫國小女籃隊表演精彩球技，讓圖書館化身為運動競技場，土庫鎮長陳特凱表示，卓越的運動員不僅要有強健體魄，更需要透過閱讀來翻轉思維、淬鍊意志力，期待土庫囝仔都能透過豐富的閱讀，在球場上「動如脫兔」，在書頁前「靜如處子」，翻開書頁即踏入榮耀的賽場，讓土庫蛻變成一個書香與健康小鎮。

土庫圖書館化身為運動場，打造動靜皆宜的閱讀空間，除有世界運動名將的人生故事，還有運動科學知識體驗，引領大家走進精彩的體育世界。記者蔡維斌／攝影

土庫圖書館化身為運動場，打造動靜皆宜的閱讀空間，引領大家走進體育世界。記者蔡維斌／攝影

土庫圖書館化身為運動場，打造動靜皆宜的閱讀空間，引領大家走進體育世界。記者蔡維斌／攝影