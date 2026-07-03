北門家樂福走入歷史年底拆 原址蓋嘉市總圖書館打造文化新地標

嘉義市東區家樂福北門店去年9月22日熄燈，結束17年營運，賣場建物閒置近1年，引發地方關注用途，隨著土地交還國有財產署，移撥嘉市府管理，市府文化局表示，家樂福北門店將配合總圖書館園區興建，年底前招標拆除，總圖園區預定明年動工，重大文化建設邁入新階段。

值得一提的是，家樂福7月1日起更名「萬家福」，原北門店承租家樂福歸還國有財產署，再移撥市府，成為市府推動總圖書館園區的基地。

文化局表示，市府2019年選擇都市計畫編定「機六」的家樂福北門店基地，作新建總圖書館園區基地，完成先期規畫。2月總圖園區設計競圖結果出爐，由潘冀聯合建築師事務提出「嘉義文化新稜線」獲得首獎，目前進入細部設計規畫。

「嘉義文化新稜線」以「木都」歷史脈絡為核心主軸，提出水綠景觀、文化共融、人本環境與城市活化四大策略，透過「文化梭織」概念串聯綠帶與藍帶，整合林業、鐵道與人文記憶，重塑場域精神，使建築成為匯聚城市能量的文化樞紐，展現對土地的守護與尊重。

總圖園區將打造兼具智慧科技、文化保存與創新服務知識場域。整體規畫強調多元、在地、共融及永續發展，導入智慧圖書館服務，也將融合木都文化特色，提供市民全新的閱讀與文化體驗。

整體園區約3.21公頃，除智慧化圖書館主體外，還規畫中型多功能表演廳、典藏書庫、智慧科技展示設施、嘉義學主題展示空間、全民共享共學場域、商業服務設施及戶外探索樂園，成為兼具閱讀、展演、教育與休憩功能的複合式文化園區。

總圖書館園區總工程費約30.95億元，獲教育部補助5.4億元，補助額高居全國第二，補助計畫屬教育部「BIG MAKER－全國公共圖書館科技運用與創新實驗環境建置及服務精進計畫」，顯示中央對嘉市文化建設支持。日前嘉市議會組團前往屏東縣總圖書館考察，了解營運管理及空間規畫經驗，提供嘉義市建總圖園區參考並監督。

嘉市總圖園區設計競圖結果出爐，由潘冀聯合建築師事務提出「嘉義文化新稜線」獲得首獎，目前進入細部設計規畫。圖／嘉市府提供

嘉市總圖園區設計競圖結果出爐，由潘冀聯合建築師事務提出「嘉義文化新稜線」獲得首獎，目前進入細部設計規畫。圖／嘉市府提供

嘉義市東區家樂福北門店去年9月22日熄燈，結束17年營運，賣場建物閒置近1年，隨著土地交還國有財產署，移撥嘉市府管理，家樂福北門店將配合總圖書館園區興建，年底前招標拆除。記者魯永明／攝影