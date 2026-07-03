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清倒木分死活 嘉市議員促整合
嘉義市議會昨臨時會審議追加預算，其中環保局要增卅名清潔人力，多名議員對此焦點放在市府對倒木、枯樹等權責分工混亂，直指市府局處之間及中央單位常因土地或樹木屬性互相推託，要求市府建立單一權責受理窗口；市府表示，會依權責判定。
議員張秀華質詢說，有里長反映農民因傾倒樹木阻礙農路，向環保局求助，環保局到場後認定土地屬水利會管理，水利會又表示國有財產署負責，相關單位互相推諉，最後農民只好自行清除，類似情形屢見不鮮，延誤處理時效，更引發民怨。
議員顏翎熹表示，各單位對清潔廢棄物與倒木處理，常因權責問題造成民眾困擾，希望市府加強橫向協調效率。
議員黃敏修指出，寺廟廣場雖屬民間管理，實際上為公眾使用的公共空間，曾發生樹木傾倒，市府卻因土地權屬問題未能立即清理，建議只要屬公眾使用場所，市府就應主動協助處理。
議員黃露慧說，民眾反映公園樹木倒伏，工務處認定是枯樹，表示由環保局負責，活樹才屬工務處權責，「同樣是樹，竟因死樹、活樹而分屬不同局處」，相關單位互相推託，影響市府形象與行政效率。
對此，嘉市環保局長孫意惇說，倒木等廢棄物依廢棄物清理法由土地權責辦理，局處有分工協調，道路倒木由建設處負責、里鄰巷弄由環保局處理，但仍須依土地管理機關及公、私有土地權屬判定權責。建設處長羅資政說，建設處依權責負責行道樹，委外招標執行清除。
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