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舊標線未全刨除 台南議員憂道安

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市的道路標線改善需求持續增加，議員朱正軒指有新鋪設的路面標線塗塗改改，舊線沒有刨除乾淨，夜間或雨天易看錯車道線。圖／南市議員朱正軒提供
台南市的道路標線改善需求持續增加，議員朱正軒指有新鋪設的路面標線塗塗改改，舊線沒有刨除乾淨，夜間或雨天易看錯車道線。圖／南市議員朱正軒提供

台南市道路標線改善需求持續增加，市府每年編列約三五○○萬元經費，過去常有案件須等待半年以上才能施作，為此市府今年將廠商由二家增至三家，並依責任區分工，議員指效率有改善，建議優先辦理攸關行車安全的急迫性案件，並訂定道路標線的作業要點，避免各自為政。

南市交通局表示，標線畫設已有「道路交通標誌標線號誌設置規則」供各工程單位依循，也會不定期提供中央最新修正內容及一致性畫設原則，要求各單位依規定辦理，降低不同工程單位復舊標線差異，並持續強化跨機關協調，提升道路標線品質與施工效率。

交通局表示，目前全市道路標線案件來源涵蓋既定改善計畫、民眾陳情、議員建議、警察局需求、中央政策、學校提案等，案件量相當龐大，今年增加廠商投入，並持續檢討跨機關協調機制，兼顧道路安全與施工品質。

議員朱正軒指出，部分道路重鋪後仍可見標線塗改卻未完整刨除，夜間或雨天容易讓駕駛誤判車道，增加行車風險，另，永康區中華二路中央補助重鋪路面，原規畫設置標線型人行道，因居民反對取消施作，導致路肩留白比車道更寬，容易造成民眾混淆提高誤駛及違規風險。

朱正軒認為，標線施工涉及交通、工務、水利、中央公路局等單位，施工前應建立橫向聯繫機制，即時共享施工資訊，避免道路才完成標線畫設又因其他工程遭刨除，多次建議交通局訂定道路標線作業要點，建立一致的標線設計與施作標準。

交通局回應，永康區中華二路的中山東路至忠孝路段，鄰近五王國小，復舊時原預留標線型人行道空間，後因地方意見取消施作，造成路肩較寬，已規畫調整最外側車道寬度，縮減路肩範圍，兼顧行車及行人通行需求。

議員 台南 車道

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