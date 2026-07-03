浪費公帑 標線剛畫又刨鋪 台南挨批

為降低道路重複挖掘頻率，台南市政府開發道路挖掘管理系統，但有議員指出，市區主要的南北向道路北區文賢路，其中金華路至臨安路段的路面破損，經重鋪、上月初才重繪路面標誌，不到一月又遭刨除重鋪，橫向聯繫不足讓工程付諸流水，浪費公帑。

交通局說明，工務局年度重鋪道路都會事先掌握，此案屬區公所辦理的八公尺以下道路改善工程，將請民政局協調公所日後有道路重鋪務必一個月前告知。

市議員周嘉韋指出，他去年底提案要求改善文賢路道路破損，但道路工程應事先整合施工期程，不應出現「剛畫完又刨掉」的情況，連續重覆施工，納稅人的錢不該如此浪費，市府應檢討跨局處協調機制。

一名住舊市區的民眾也說，類似情況並非個案，有道路才封閉施工、完成刨鋪與標線，不到三個月又因管線工程遭大面積開挖。另，也有人反映先前國華街取消中央雙黃線後僅以黑漆覆蓋，未久舊線又重新浮現，影響用路判讀。

議員朱正軒表示，永康區大灣路先前刨鋪工程，也發生道路標線與施工期程未協調狀況，市府允諾改善，未料依然再發生道路標線剛完成又遭刨除，不僅浪費公帑，也耗費有限的施工能量，許多真正需要改善的道路標線反而因此延宕。

交通局說，若為工務局養護工程科或工務大隊辦理的刨鋪工程，因會召開施工協調會，工務局通常能掌握年度施工路段與時程。

交通局也指出，區公所辦理的道路工程如果缺乏設計及跨單位協調機制，確實可能產生資訊落差，未來會強化跨局處聯繫，請地方公所道路刨鋪工程至少提前一個月通報相關單位，以利整合標線、號誌等工程，避免重複施工。