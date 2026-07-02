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台南限定「市長陪你拍」黃偉哲來者不拒 陪575位畢業生留下青春回憶

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲今天頒發575位市長獎並與畢業生創意合影留念。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲今天頒發575位市長獎並與畢業生創意合影留念。圖／台南市政府提供

台南市「市長陪你拍」活動以來，已成為市長獎頒獎典禮最具特色的亮點之一，市長獎頒獎典禮國中第2場次今天下午於慈濟高中活動中心舉行，市長黃偉哲頒獎表揚中西區、北區、安南區、安平區、南區及仁德區等6個行政區、25所學校共575位市長獎畢業生，並與每位獲獎學生創意合影，留下獨一無二的畢業回憶。

「市長陪你拍」橋段當中，同學們發揮創意，有人公主抱市長、有人邀請市長角色扮演、比出創意手勢，甚至向市長借背心穿搭拍照，有人背市長，也有人讓市長背，黃偉哲都一一配合，與學生同樂，讓每張合影都充滿青春創意。

攝影師透露，今天大部分是國中畢業生，最擔心害怕的人是隨扈，因為國中男畢業生展現體能，很多畢業生要背要抱市長，隨扈很怕發生跟過去一樣「摔壞」市長，不過市長還是來者不拒，也留下許多面部表情包。

黃偉哲表示，恭喜所有獲得市長獎的畢業生，這份榮耀不僅屬於自己，也屬於一路陪伴的家人、師長與學校，更是台南市民共同的驕傲。他勉勵同學升上高中後持續充實自我、勇於迎接挑戰，未來無論升學或投入職場，都能憑藉努力與實力，在不同領域發光發熱。

黃偉哲指出，近年台南學子在科學、體育、藝術、音樂及國際競賽等領域表現亮眼，展現台南人才培育成果。他以台南子弟蘇姿丰及黃仁勳為例，勉勵同學持續累積專業、培養韌性，相信未來也有機會站上世界舞台，祝福所有畢業生畢業快樂、前程似錦。

教育局表示，市長獎涵蓋優學、語文、科技、藝術、體育、嘉行及勵志等七大類，鼓勵學生多元發展，也肯定每位獲獎學生長期努力的成果，以及師長與家長一路以來的支持與陪伴。

榮獲市長體育獎的金城國中學生馬加樂，是學校田徑隊核心選手，在全國中等學校運動會勇奪國女組鐵餅、鉛球雙料冠軍，更打破高懸18年的鐵餅大會紀錄，並代表國家參加世界中學生U15運動會，榮獲鐵餅第三名，展現台南學子的競技實力。

榮獲市長優學獎的南寧高中國中部學生陳奕璇，三年來持續精進語文能力與自主學習，在國語朗讀、閩南語情境演說、字音字形及好書介紹等競賽屢獲佳績，也參與國防部軍聞社「全社會防衛韌性」宣導影片拍攝，並兼顧課業與運動，展現均衡發展的學習態度。

榮獲市長藝術獎的中山國中學生劉宥均，長期兼顧課業與舞蹈訓練，曾代表學校參加全國學生舞蹈比賽榮獲特優，並以南區高中舞蹈班術科甄試第一名錄取理想學校，展現追求夢想的毅力與自律精神。

台南市長黃偉哲今天頒發575位市長獎並與畢業生創意合影留念。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲今天頒發575位市長獎並與畢業生創意合影留念。圖／台南市政府提供

台南市長黃偉哲今天頒發575位市長獎並與畢業生創意合影留念。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲今天頒發575位市長獎並與畢業生創意合影留念。圖／台南市政府提供

台南市長黃偉哲今天頒發575位市長獎並與畢業生創意合影留念。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲今天頒發575位市長獎並與畢業生創意合影留念。圖／台南市政府提供

台南市長黃偉哲今天頒發575位市長獎並與畢業生創意合影留念。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲今天頒發575位市長獎並與畢業生創意合影留念。圖／台南市政府提供

台南市長黃偉哲今天頒發575位市長獎並與畢業生創意合影留念。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲今天頒發575位市長獎並與畢業生創意合影留念。圖／台南市政府提供

台南市長黃偉哲今天頒發575位市長獎並與畢業生創意合影留念。圖／台南市政府提供
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台南 黃偉哲

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