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成大扶輪社邁入30周年 許漢宗接任社長攜手創世深化公益關懷

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南成大扶輪社今天舉行第30屆幹部就職典禮，由米蘭時尚髮型董事長許漢宗接任社長，攜手創世推公益。圖／讀者提供
台南成大扶輪社今天舉行第30屆幹部就職典禮，由米蘭時尚髮型董事長許漢宗接任社長，攜手創世推公益。圖／讀者提供

台南成大扶輪社今天舉行第30屆社長暨幹部就職典禮，由米蘭時尚髮型董事長許漢宗接任新任社長。適逢創社30周年，許漢宗表示，成大扶輪社將秉持扶輪「服務社會」精神，以「創造持恆的影響」為年度核心目標，持續投入公益服務，並攜手創世基金會舉辦大型公益慈善園遊會，號召社會各界關懷植物人家庭。

許漢宗表示，成大扶輪社深耕台南30年，在歷屆社長帶領下，長期投入偏鄉教育、弱勢關懷、社區服務等公益工作，逐步建立「持恆服務」的傳統。未來也將持續響應國際扶輪3470地區各項公益計畫，包括參與尼泊爾世界社區義診、扶輪之子認養，以及持續支持希望之光、台南嬰兒之家、紅鼻子醫師等公益團體，並與兄弟社、友社攜手推動各項社區服務。

許漢宗指出，扶輪服務不只是一次性的捐助，而是希望透過長期投入，在受助者生命及社區中累積正向改變。因此，成大扶輪社將更審慎規畫每一項公益行動，讓每筆善款、每一次志工服務，都能發揮長遠效益，形成持續影響社會的力量。

為落實「創造持恆的影響」理念，成大扶輪社今年將與創世基金會合作舉辦大型公益慈善園遊會，募集植物人常年安養經費，同時喚起社會對植物人家庭長期照護需求的重視，希望透過扶輪社的號召力，凝聚更多社會資源投入公益，讓愛心持續延伸，為台南帶來更多溫暖與正向力量。

台南成大扶輪社今天舉行第30屆幹部就職典禮，由米蘭時尚髮型董事長許漢宗接任社長，攜手創世推公益。圖／讀者提供
台南成大扶輪社今天舉行第30屆幹部就職典禮，由米蘭時尚髮型董事長許漢宗接任社長，攜手創世推公益。圖／讀者提供

台南成大扶輪社今天舉行第30屆幹部就職典禮，由米蘭時尚髮型董事長許漢宗接任社長，攜手創世推公益。圖／讀者提供
台南成大扶輪社今天舉行第30屆幹部就職典禮，由米蘭時尚髮型董事長許漢宗接任社長，攜手創世推公益。圖／讀者提供

台南成大扶輪社今天舉行第30屆幹部就職典禮，由米蘭時尚髮型董事長許漢宗接任社長，攜手創世推公益。圖／讀者提供
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台南 成大 創世基金會

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