好消息！雲林嚴重地層下陷區首度掛零 高鐵安全值大增歸功這些因素

雲林縣政府昨天下午召開115年地層下陷防治推動會議，盤點防治成果及策略。受惠於多年來積極防治，加上整體水情狀況良好，原列屬國內地層下嚴重區的雲林縣，首度出現「顯著下陷速率」均未達到標準，顯示減抽地下水與地下水補注等防治措施已發揮成效，中央地方將合作持續防陷，以減輕高鐵受下陷威脅。

會議由縣長張麗善召集防治委員温志超、游景雲、蘇騰鋐及中央部會、縣府相關局處齊聚研討，針對地層下陷防治成果及後續精進策略交換意見。

雲林縣先天水資源條件不足，長期仰賴抽取地下水，帶來嚴重地層下陷，每年地層沈陷速度，影響高鐵雲林土庫段一帶行駛安全，使高鐵列車行至土庫一帶都被迫降速，確保安全，多年來中央和地方積極推動防陷政策，透過各項防治計畫逐步展現治理成果。

雲林縣府水利處表示，回顧近年監測數據，112及113年度顯著下陷面積分別為247.7平方公里及226.4平方公里，114年監測結果，出現全縣達到「顯著下陷速率標準」的地區首度掛零，也就是沒有一個地區的下陷速度達到嚴重的標準，顯示防治工作已取得階段性成果。

水利處長許宏博指出，地層下陷速率的「嚴重標準」是每年沈陷3公分，過去每年超過3公分的範圍分布在虎尾、土庫、元長及北港等高鐵沿線，今年這些區域所測得的下陷量均在2.3公分以下，也就是都沒有任何地方超過3公分的標準值，這也是多年來首度出現的緩陷成效，如果長期保持下去，對高鐵的安全值相對會大大提高。

縣府表示，為緩和地層下陷，多年來縣府配合農業部在高鐵沿線地區，推動旱作專案，透過節水獎勵，引導農民種植低耗水作物，減少地下水抽用；並與水利署合作推動增設「新虎尾溪地下水補注砂樁設施」，利用河水補注地下含水層，提升地下水資源調蓄能力，降低地下水使用依賴，終讓防陷首見成效。

縣長張麗善對於雲林防治下陷已見成效高度肯定，也感謝防治委員長期協助雲林推動防治措施，期許中央及地方持續攜手合作守護國土及高鐵安全。

高鐵雲林段飽受地層下陷影響，多年來在沿線下陷區推動旱作減少抽水，今年首度出現「零嚴重區」，減陷見成效，提升高鐵的安全值。記者蔡維斌／攝影