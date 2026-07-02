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嘉大攜工研院深入山區部落 AI課程助近70人提升就業力

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
山區職能再升級，嘉大攜工研院教AI、行銷助地方發展，圖為台中場。圖／嘉大教授蕭至惠提供
山區職能再升級，嘉大攜工研院教AI、行銷助地方發展，圖為台中場。圖／嘉大教授蕭至惠提供

國立嘉義大學攜手工業技術研究院深入台中市和平區及屏東縣泰武鄉山區部落開辦職能培訓課程，共吸引近70名民眾參與。嘉大行銷與觀光管理學系教授蕭至惠表示，課程結合理論與實作，並導入AI應用，希望協助山區民眾提升就業競爭力，也能將所學運用於地方產業發展。

為提升山區民眾職場就業能力，嘉義大學攜手工業技術研究院，接受經濟部產業發展署委託，分別於6月22日及7月2日前往台中市和平區與屏東縣泰武鄉舉辦「農特產品創意行銷與導覽解說暨數位AI實戰課程」工作坊，共吸引近70名民眾參與，透過理論結合實作課程，協助學員強化行銷、導覽解說及AI應用能力。

嘉大表示，工作坊課程內容貼近地方產業需求，聚焦農特產品創意行銷、導覽解說技巧及數位AI應用等主題，課程資訊公布後短時間內即額滿，加開名額後仍吸引不少民眾報名，反映山區居民對提升職能及進修學習有高度需求。

蕭至惠表示，這次除安排行銷與導覽解說課程外，也邀請企業管理學系教授翁頂升共同授課，透過AI案例解析及實作演練，讓學員從理解概念到實際操作，培養運用數位工具解決問題的能力。

為貼近不同地區產業特色，兩場課程內容也依地方需求調整。台中和平區場次邀請具有食品加工及化工專長的工研院博士張景煇，分享智慧化模型應用於農產品加工的實務經驗；屏東泰武鄉場次則邀請張耀元經理介紹科技導覽技術輔導案例，協助學員了解數位科技結合地方觀光與產業發展的應用模式。

嘉大表示，這次與工研院深入山區部落辦理實作工作坊，不僅協助在地居民提升就業能力與數位應用技能，也透過大學專業能量回應地方需求，深化與偏鄉社區的合作，持續實踐大學社會責任。

嘉大攜工研院送課到部落，AI結合導覽行銷培養在地人才，圖為屏東場。圖／嘉大教授蕭至惠提供
嘉大攜工研院送課到部落，AI結合導覽行銷培養在地人才，圖為屏東場。圖／嘉大教授蕭至惠提供

嘉義大學 工研院

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