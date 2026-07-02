台南佳里公園大道風災受創嚴重 立委郭國文：爭取9千多萬復建升級景觀

立委郭國文今天與佳里區議員蔡蘇秋金、蔡秋蘭、謝舒凡及里長會勘研商佳里公園大道改善、佳里都市計畫及佛天段國有土地活化議題。郭國文表示，已成功爭取9千萬元改善，去年丹娜絲颱風受損設施將煥然一新。

郭國文邀集國土管理署、國有財產署、水利署及市政府相關局處會勘。他說，佳里公園大道是會勘重點。去年丹娜絲颱風造成設施受損後，他第一時間協助向中央爭取2025萬元災後復建經費，工程預計於7日截標，完成決標程序後將立即動工，讓鄉親早日恢復優質休憩空間。

國土署代表會中表示，經郭國文協調爭取，「城鎮風貌及創生環境營造計畫」已核定7千萬元經費，連同災後復建經費，中央投入佳里公園大道建設已超過9千萬元。將整合公園大道、嘉南大圳蕭壠分線、水圳步道、人行空間及綠帶系統，打造兼具景觀、生態、休憩及慢行功能的水綠生活廊道，兩項工程都將於明年完工。

郭國文表示，災後重建不能只是修復，更要把握機會一次改善到位。因而持續向中央推動「佳里區水綠心川廊計畫」，希望公園大道、水圳及綠帶系統整體串聯，不僅改善景觀環境，更打造兼具生態、休憩防災及人本慢行功能的公共空間，讓佳里公園大道從災後復原進一步邁向城市升級，提升整體生活品質。

郭國文說，地方重視公園大道未來發展，規畫方向除改善既有步道及景觀，也將納入增設公園廁所、改善既有涼亭、強化基礎設施、規畫簡易戲水設施及藝文活動空間等需求，將開公聽會廣納地方意見，讓建設更貼近居民期待。

郭國文也要求佳里都市計畫及佛天段約1.1公頃國有土地活化，相關單位盡速彙整地方需求，妥善規畫土地利用，提高公共土地使用效益，並配合佳里整體都市發展，完善公共服務機能。

台南佳里風災受創嚴重，立委郭國文邀集地方名代與相關單位會商。圖／郭國文提供

台南佳里公園大道風災受創嚴重，立委郭國文邀集會勘仍未更新的受損地面。圖／郭國文提供