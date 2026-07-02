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台南新營芒果節至少5千碗芒果冰給大家吃 議長盃吃芒果冰比賽獎品多

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南新營芒果節至少5千碗芒果冰給大家吃、議長盃吃芒果冰比賽獎品多。圖／蔡育輝提供
台南新營芒果節至少5千碗芒果冰給大家吃、議長盃吃芒果冰比賽獎品多。圖／蔡育輝提供

全台芒果最大產區台南正盛產，市議員蔡育輝、方一峰、市議員參選人尤淨寬今天宣布5日上午10點在新營舉辦「芒果冰品暨愛文、金煌芒果行銷」活動，有芒果冰免費品嘗，將準備至少5千碗芒果冰給大家吃，並舉辦「議長盃」吃芒果冰大賽，前5名「有豐富禮品」，還有「物美價廉農特產品展售」。

議長盃吃芒果冰比賽男女分組，以計時方式取完成時間最短者，各組前三名可獲得價值3千到1千元不等禮品；第四、五名各等值5百元禮品；參加獎3百元禮品，第一至三名另贈風扇1台，採網路報名、額滿截止。

民眾當天到新營民治議事廳須持品嘗券至兌換區領取芒果冰，每人最多憑券兌換兩碗，無券不兌換，已發送4500張品嘗券；為回饋到場支持的民眾，活動當天也加碼準備排隊限量贈品，前1至20名可贈大成雞肉鬆一盒；第21至40名贈蘭花一盆；第41至80名雞排一份；第81至160名贈雞蛋一盒10顆；第161至260名贈優格杯一份，送完為止。

現場也特別加碼提供限量香腸發送，到場民眾都有機會領取，發完為止，歡迎提早到場參與活動、共享夏日美味。

現場除芒果冰，還有地美食及農特產品展售，有芒果鮮果、下營燻茶鵝、生鮮雞肉、哈密瓜、雞蛋及魚丸等特色商品，讓民眾一次品嘗在地好滋味，把優質農特產品帶回家。

蔡育輝說，活動台南市農產品促銷協會主辦，他的服務處協辦。他說，依農業局統計台南芒果種植面積占全台百分之44，今年收穫面積6838公頃，總產量預估8萬噸，今年品質更勝往年，大家不要錯過。

蔡育輝說，為協助農民行銷，他已連續10多年在新營舉辦芒果品嘗行銷活動，要把台南最好吃的芒果推廣出去，期待在曾文區、大北門區舉辦相關活動，共同行銷優質農產。

台南新營芒果節至少5千碗芒果冰給大家吃、議長盃吃芒果冰比賽獎品多。圖／蔡育輝提供
台南新營芒果節至少5千碗芒果冰給大家吃、議長盃吃芒果冰比賽獎品多。圖／蔡育輝提供

台南新營芒果節至少5千碗芒果冰給大家吃、議長盃吃芒果冰比賽獎品多。圖／蔡育輝提供
台南新營芒果節至少5千碗芒果冰給大家吃、議長盃吃芒果冰比賽獎品多。圖／蔡育輝提供

台南 芒果

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