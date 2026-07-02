書法連結新住民家庭與越南母語文化 新住民及子女築夢圓夢

移民署第12屆新住民及子女築夢計畫獲獎人阮芳誼，將她的築夢成果落實為文化行動，今天在台中清水戶政事務所舉辦「以筆為橋，以夢為墨─越南與台灣的文化共寫」成果發表會暨文化茶會。透過越南語與中文書法創作、文化體驗及茶會交流，展現新住民豐富的文化底蘊與築夢成果。

來自越南安江省的阮芳誼，擁有美術教育背景，來台後長期投入越南語教學及新住民文化推廣工作。她以書法藝術重新連結新住民家庭與母語文化，希望讓更多新住民子女從認識自己的文化開始，建立自信與認同感。阮芳誼表示，教學過程中，她發現部分新住民子女因成長環境因素，與母親的母國語言及文化產生距離，萌生以書法作為文化傳承媒介的想法。她說無論是越南文字或中文書法，都承載著對文化、家庭與生命的情感記憶，雖然語言不同，卻能透過筆墨而有跨越國界的心靈對話。

這次成果發表「越南語×中文書法師生聯展」作品，在清水戶政事務所展出，展期至9月30日止，作品由阮芳誼、孩子及學員共同創作完成，並結合台灣書法老師王美容的專業指導，呈現多元文化交流的豐碩成果。

現場也安排多項文化體驗活動，民眾可親手參與「書法絹印創作提袋」製作，體驗書法藝術與文創設計結合的樂趣；現場準備道地越南咖啡及特色點心，讓參與者透過味蕾感受越南文化風情。

移民署台中市第二服務站主任高志偉表示，移民署辦理新住民及子女築夢計畫多年來，協助許多新住民及子女實現夢想及展現專長；阮芳誼將築夢計畫成果轉化為文化推廣行動，實踐自身理想，更將影響力擴及社區與下一代，充分展現新住民豐沛的生命力與創造力。

移民署第12屆新住民及子女築夢計畫獲獎人阮芳誼，將她的築夢成果落實為文化行動，今天在台中清水戶政事務所舉辦「以筆為橋，以夢為墨─越南與臺灣的文化共寫」成果發表會暨文化茶會。圖／移民署台中市第二服務站提供