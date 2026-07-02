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台南「將軍吼」來了！首波公布美秀集團、ARKis等6組人氣卡司

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
超人氣男團ARKis。圖／台南市觀旅局提供
超人氣男團ARKis。圖／台南市觀旅局提供

台南夏日音樂節-將軍吼將於8月1日及2日連續兩天在將軍漁港盛大登場。今年活動以雙主題登場，首日為「鯤鯓大團拜」、第二日為「將軍鬥鬧熱」，將邀集人氣樂團、實力唱將、女神級藝人及小巨蛋等級演出陣容，共13組高人氣歌手接力開唱，邀請全國民眾今夏一起到將軍漁港感受最熱血的音樂與煙火盛宴。

首日以「鯤鯓大團拜」為主題，集結多組超人氣卡司輪番開唱，包括賽博台客天團美秀集團、最神男團ARKis、國民女友163braces、流行龐克樂團粗大Band、洗腦女神C.Holly，以及怪物新人樂團PALLAS帕拉斯等，將以滿滿音樂能量點燃將軍漁港夏夜。

此次也是超人氣男團ARKis首度登上將軍吼舞台，團員們對於能在海港美景與徐徐海風陪伴下演出充滿期待。身為台南人的李定更化身在地旅遊大使，熱情推薦團員與歌迷有機會一定要來台南走走，他說「台南是一個隨便走、隨便逛都充滿驚喜的地方。」

李定分享，經常到黃金海岸散步、踏浪、看夕陽，「以前常常玩到全身濕透也不在意，騎腳踏車回家吹著風就乾了，青春就是要熱血衝一波。」更大力推薦充滿台南味的海安路、跨年及將軍吼音樂節，「每年暑假最盛大的將軍吼，絕對不能錯過！」

ARKis團員Vin則表示：「這次除了在將軍吼演出之外，還能和大家一起欣賞煙火，非常難得，相信會是一個讓人深深烙印在心中的夜晚。」崇峻也興奮表示：「一直很想站上將軍吼的舞台，很開心終於有機會來到這裡。在海港邊迎著夏夜晚風演出會是非常特別的體驗。」

市長黃偉哲表示，今年邁入第15年的台南夏日音樂節-將軍吼，已成為南台灣暑假最具指標性的音樂盛事。

觀光旅遊局長林國華表示，將軍吼除邀請人氣歌手與知名樂團帶來熱力四射的音樂演出，更於活動兩日晚間精心安排璀璨煙火秀，點亮將軍漁港夜空，打造專屬夏夜的浪漫盛宴。歡迎安排兩天一夜或三天兩夜輕旅行， 更多驚喜卡司即將公布，敬請期待，將軍吼活動資訊及最新消息，請持續關注「台南旅遊」官網及臉書粉絲專頁。

賽博台客天團美秀集團。圖／台南市觀旅局提供
賽博台客天團美秀集團。圖／台南市觀旅局提供

洗腦女神C.Holly。圖／台南市觀旅局提供
洗腦女神C.Holly。圖／台南市觀旅局提供

流行龐克樂團粗大Band。圖／台南市觀旅局提供
流行龐克樂團粗大Band。圖／台南市觀旅局提供

國民女友163braces。圖／台南市觀旅局提供
國民女友163braces。圖／台南市觀旅局提供

怪物新人樂團PALLAS帕拉斯。圖／台南市觀旅局提供
怪物新人樂團PALLAS帕拉斯。圖／台南市觀旅局提供

台南 將軍漁港 演唱會

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