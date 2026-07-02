台南「將軍吼」8月1將軍漁港開唱 公布首日美秀集團、ARKis等6組卡司

「2026臺南夏日音樂節-將軍吼」8月1、2日兩天在將軍漁港登場。下午市府公布首日有美秀集團、男團ARKis等6組開唱卡司，「將以滿滿音樂能量點燃將軍漁港夏夜」。

市長黃偉哲表示，今年邁入第15年的台南夏日音樂節將軍吼，已成南台灣暑假最具指標性音樂盛事。今年以雙主題登場，首日「鯤鯓大團拜」、隔日「將軍鬥鬧熱」，將邀集人氣樂團、實力唱將、女神級藝人及小巨蛋等級演出陣容，共13組高人氣歌手接力開唱，邀請全國民眾今夏一起到將軍漁港感受最熱血的音樂與煙火盛宴。

市府觀光旅遊局表示，活動最初單日演出，109年擴大雙日音樂盛會，110年起更加碼連續兩夜煙火秀，近7年累計50萬人次參與，已成為南台灣濱海音樂品牌。上周「台南旅遊」粉絲專頁公布活動日期，並邀請民眾猜測演出卡司引發熱烈討論，大批粉絲留言敲碗、期待值持續升溫。

觀旅局說，首日集結多組超人氣卡司輪番開唱，包括賽博台客天團美秀集團、最神男團ARKis、國民女友163braces、流行龐克樂團粗大Band、洗腦女神C.Holly及怪物新人樂團PALLAS帕拉斯。這也是超人氣男團ARKis首度登上將軍吼舞台，團員們對於能在海港美景與徐徐海風陪伴下演出充滿期待。

團員李定台南人、推薦與歌迷有機會一定要來台南走走，他笑稱「台南是隨便走、隨便逛都充滿驚喜的地方。」談到夏日消暑回憶，李定也分享，過去常到黃金海岸散步、踏浪、看夕陽，「以前常常玩到全身濕透也不在意，騎腳踏車回家吹著風就乾了，青春就是要熱血衝一波。」他更大力推薦充滿台南味的海安路、跨年及將軍吼音樂節，「每年暑假最盛大的將軍吼，絕對不能錯過！」

ARKis團員Vin則表示：「這次除了在將軍吼演出之外，還能和大家一起欣賞煙火，非常難得，相信會是一個讓人深深烙印在心中的夜晚。」崇峻也興奮表示：「一直很想站上將軍吼的舞台，很開心終於有機會來到這裡。我本身很喜歡海，在海港邊迎著夏夜晚風演出是非常特別的體驗，希望能和大家一起在將軍漁港度過浪漫又熱鬧的時光。」

觀光旅遊局表示，會有更多驚喜卡司即將公布，將軍吼活動資訊及最新消息，請關注「台南旅遊」官網及臉書粉絲專頁。

台南「將軍吼」8月1、2日將軍漁港開唱 ，市府公布首日卡司，圖為美秀集團／台南市政府提供

台南「將軍吼」8月1、2日將軍漁港開唱 ，市府公布首日美秀集團、ARKis等6組卡司。／台南市政府提供

台南「將軍吼」8月1、2日將軍漁港開唱 ，市府公布首日美秀集團、ARKis等6組卡司。／台南市政府提供

台南「將軍吼」8月1、2日將軍漁港開唱 ，市府公布首日美秀集團、ARKis等6組卡司。／台南市政府提供

台南「將軍吼」8月1、2日將軍漁港開唱 ，市府公布首日日6組卡司。圖C.Holly／台南市政府提供

台南「將軍吼」8月1、2日將軍漁港開唱 ，市府公布首日美秀集團、ARKis等6組卡司。／台南市政府提供