武廟230年大丈夫匾、施琅古碑獲指定！台南新增3件古物

台南市文化資產管理處古物審議會審議通過，新增指定武廟「大丈夫」匾、大天后宮「平臺紀略碑」及「靖海將軍施公功德碑」等3件為台南市一般古物。至今台南市累計指定古物109組、939件，包括國寶3組6件、重要古物14組186件及一般古物92組747件，文化局表示，顯示台南文化資產保存成果持續累積。

此次新增指定的武廟「大丈夫」匾，為清乾隆59年（1794年）由台灣兵備道楊廷理所題贈。楊廷理歷經乾隆、嘉慶兩朝，曾參與平定林爽文事件，匾額具有明確的歷史背景。

文化局指出，「大丈夫」三字取自「孟子」，象徵儒家推崇的剛毅節操，也呼應關聖帝君忠義精神。匾額採高浮雕龍紋及海水江崖紋飾，木雕工藝精細，展現清代木雕藝術特色，也是目前全台關帝廟中少見的孤例，兼具歷史、藝術及工藝研究價值。

另外指定的大天后宮「平臺紀略碑」與「靖海將軍施公功德碑」，則見證台灣由明鄭進入清領初期的重要歷史。

其中，「平臺紀略碑」記錄施琅平定台灣後接收治理經過，內容詳載政權轉換初期的社會情勢與施政措施，是研究台灣清初歷史的重要史料；「靖海將軍施公功德碑」則反映地方士紳及民眾對施琅治理功績的評價，也見證台灣納入清帝國版圖滿10周年的重要歷史節點。

文化局表示，兩座古碑分別為台澎地區第二、第三古碑，碑文保存完整、內容清晰，具有重要歷史文獻及文化價值。

文化局長黃雅玲表示，指定古物不只是保存文物本體，更希望透過研究、展示、教育及公共參與，讓文化資產成為民眾認識地方歷史的重要媒介。未來將持續推動文化資產保存政策，結合數位典藏、文化教育及跨域推廣，提升文物活化與公共近用效益，讓文化資產融入市民生活，深化文化認同，持續累積台南文化古都的保存成果。

平臺紀略碑。圖／台南市文化局提供

平臺紀略碑上方的浮雕紋飾。圖／台南市文化局提供

靖海將軍施公功德碑上方的浮雕紋飾。圖／台南市文化局提供

武廟「大丈夫」匾。圖／台南市文化局提供

靖海將軍施公功德碑。圖／台南市文化局提供