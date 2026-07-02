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70歲才學畫不嫌晚 嘉基展出陳趙美重15年油畫創作

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠讚樂齡追夢，70歲拾畫筆人生風景躍上嘉基藝廊。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義市長黃敏惠讚樂齡追夢，70歲拾畫筆人生風景躍上嘉基藝廊。圖／嘉義基督教醫院提供

70歲開始學習油畫的陳趙美重，將15年來創作成果帶進嘉義基督教醫院珍珠藝廊展出。嘉義市長黃敏惠今天出席開幕表示，一座城市的幸福不僅來自建設，更需要文化藝術與人文精神滋養，肯定嘉基讓藝術走進醫療空間，為病人、家屬及醫護人員帶來心靈慰藉，也讚許陳趙美重以畫筆記錄人生體驗，為樂齡人生留下美麗註解。

嘉義基督教醫院珍珠藝廊2日舉辦「歲月漫遊・油彩世界」陳趙美重油畫個展開幕茶會，展覽即日起展至8月28日，免費開放民眾參觀。開幕由市長黃敏惠、嘉基院長陳煒及藝文界人士共同揭幕，吸引不少藝術愛好者到場欣賞。

85歲陳趙美重說，70歲才正式接觸油畫，至今持續創作超過15年，她始終相信，藝術沒有年齡的界線，生命的每一個階段，都有屬於自己的光彩。她以旅遊所見的山川湖海、街景建築、花卉田園及生活中的感動為題材，透過畫筆描繪國內外風景，也將人生閱歷融入作品，希望讓觀者在畫作中感受自然之美與生命歷程。

女兒陳明賢表示，母親一直懷抱繪畫夢想，退休後終於能全心投入創作，將旅行與生活中的點滴化為畫布上的色彩。每幅作品不只是風景描繪，更是歲月累積的人生故事，也是情感最真摯的流露。

黃敏惠表示，嘉義市持續推動全齡共享、文化永續，希望藝術深入市民生活。她說，嘉基透過珍珠藝廊打造兼具醫療與藝術的人文空間，不僅提供民眾欣賞藝術的平台，也讓醫院成為陪伴心靈的重要場域。

嘉基院長陳煒表示，醫療照顧身體，藝術則能療癒心靈，珍珠藝廊持續邀請不同領域藝術家展出，希望讓醫療環境多一分溫暖，病人、家屬及醫護人員都能在欣賞作品的過程中，獲得片刻平靜與力量，也歡迎民眾前往參觀「歲月漫遊・油彩世界」展覽。

人生沒有太晚的開始，嘉基油畫展見證70歲追夢故事。圖／嘉義基督教醫院提供
人生沒有太晚的開始，嘉基油畫展見證70歲追夢故事。圖／嘉義基督教醫院提供

嘉基院長陳煒表示，醫療照顧身體，藝術則能療癒心靈。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉基院長陳煒表示，醫療照顧身體，藝術則能療癒心靈。圖／嘉義基督教醫院提供

從人生下半場出發，70歲畫家陳趙美重（左二）油彩記錄世界風景進駐嘉基。圖／嘉義基督教醫院提供
從人生下半場出發，70歲畫家陳趙美重（左二）油彩記錄世界風景進駐嘉基。圖／嘉義基督教醫院提供

女兒陳明賢表示，母親的每幅作品不只是風景描繪，更是歲月累積的人生故事，也是情感最真摯的流露。圖／嘉義基督教醫院提供
女兒陳明賢表示，母親的每幅作品不只是風景描繪，更是歲月累積的人生故事，也是情感最真摯的流露。圖／嘉義基督教醫院提供

黃敏惠 嘉義 嘉基

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