祀典武廟「大丈夫」匾等3件　指定台南一般古物

台南市文化資產管理處今天表示，台灣祀典武廟「大丈夫」匾、祀典大天后宮「平臺紀略碑」及「靖海將軍施公功德碑」等3件，被指定為台南市一般古物。

台南市文資處日前召開115年度第1次古物審議會，通過新增指定「大丈夫」匾等3件台南市一般古物。目前台南市累計指定古物109組939件，其中國寶3組6件、重要古物14組186件及一般古物92組747件。

文資處說明，台灣祀典武廟「大丈夫」匾是清領乾隆59年（1794）台灣兵備道楊廷理題贈，他曾歷經乾隆、嘉慶年間，參與平定林爽文事件等。匾額題詞取自「孟子」，象徵儒家崇尚剛毅節操及呼應關帝忠義精神。

「大丈夫」匾的高浮雕龍紋與海水江崖紋飾工藝細膩，充分展現清代晚期木雕藝術特色，在全台關帝廟中極為罕見，兼具歷史、藝術與工藝研究價值。

祀典大天后宮「平臺紀略碑」及「靖海將軍施公功德碑」，則共同構築台灣由明鄭進入清領初期重要歷史見證。

「平臺紀略碑」記錄施琅平定台灣後接收治理歷程，詳實呈現政權轉換初期社會情勢及治理措施，是研究台灣歷史發展重要史料。「靖海將軍施公功德碑」反映地方士紳及民眾對施琅治理功績的評價，見證台灣納入清帝國版圖10周年重要歷史節點。