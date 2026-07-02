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清除倒樹相關單位互踢皮球 嘉市議員轟市府要求提升服務效率

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市環保局長孫意惇。記者魯永明／翻攝
嘉市環保局長孫意惇。記者魯永明／翻攝

嘉義市議會臨時會上午登場，審議市府增加環保局30名清潔人力追加預算一讀會，多位議員將焦點放在市府對倒木、枯樹及廢棄物清理權責分工混亂，直指環保局、建設處、工務處等單位，常因土地或樹木屬性互相推託，導致民眾求助無門，要求市府建立單一權責受理窗口，跨局處整合，提升行政效率，避免民眾在不同機關間來回奔波。

議員張秀華建議環保局整合割草班與清掃班人力配置，提升工作效率。有里長反映農民因傾倒樹木阻礙農路，向環保局求助，環保局到場後認定土地屬水利會管理，水利會又表示國有財產署負責，相關單位互相推諉，最後農民只好自行清除倒木，才能順利下田工作。張秀華認為，類似情形屢見不鮮，不僅延誤處理時效，更引發民怨。

張秀華建議，目前部分地區資源回收每周4天，應回歸每周2天，透過教育宣導讓民眾養成固定回收習慣，與目前垃圾每周2天停收一致，兼顧人力運用與行政效率。議員顏翎熹也表示，會勘發現，各單位對清潔廢棄物與倒木處理常因權責問題，造成民眾困擾，希望市府加強橫向協調效率。

議員黃敏修指出，寺廟廣場屬民間管理，實際上公眾使用公共空間，樹木傾倒，市府卻因土地權屬問題未能立即清理。他建議，只要屬公眾使用場所，市府就應主動協助處理，不應讓權責爭議影響公共安全。

議員黃露慧也說，有民眾反映公園樹木倒伏，工務處到場認定是枯樹，表示由環保局負責；活樹屬工務處權責。她質疑，同樣是樹，竟因死樹、活樹而分屬不同局處，民眾根本無法分辨，相關單位互相推託，影響市府形象與行政效率。

對此，環保局長孫意惇表示，倒木等廢棄物清理依廢棄物清理法，依土地權責辦理，環保局與建設處有分工協調，道路倒木由建設處負責，里鄰巷弄由環保局處理，但仍須依土地管理機關及公、私有土地權屬判定權責。建設處長羅資政說，建設處依權責負責行道樹，委外招標執行清除。不過，張秀華認為，建設處缺乏清除設備及人力，仰賴委外包商，失去即時處理時效，造成時間落差，影響民眾生活降低行政效率。

議員呼籲市府建立跨局處整合機制及單一受理窗口，讓民眾遇到倒木、枯樹或清潔問題時，只需打一通電話即可由市府內部協調處理，不必自行釐清各局處權責，真正落實便民服務，提升市政效能與民眾滿意度。

嘉市議員顏翎熹。記者魯永明／翻攝
嘉市議員顏翎熹。記者魯永明／翻攝

嘉市議員張秀華（右）質詢建設處長羅資政。記者魯永明／翻攝
嘉市議員張秀華（右）質詢建設處長羅資政。記者魯永明／翻攝

嘉市議員黃敏修。記者魯永明／翻攝
嘉市議員黃敏修。記者魯永明／翻攝

嘉市議員黃露慧。記者魯永明／翻攝
嘉市議員黃露慧。記者魯永明／翻攝

議員 環保局 農民

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