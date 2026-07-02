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嘉義遠百年中慶開跑 芒果、韓流雙亮點搶暑假商機

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義遠百暑假開搶買氣，愛文芒果會員禮吸人氣。圖／嘉義遠百提供
嘉義遠百暑假開搶買氣，愛文芒果會員禮吸人氣。圖／嘉義遠百提供

暑假消費旺季正式展開，嘉義市百貨業者陸續啟動年中促銷檔期。遠百嘉義除推出滿額回饋外，也首度將當季愛文芒果納入會員來店禮，並搭配韓流快閃市集，希望吸引家庭客與年輕族群暑假消費。

遠百嘉義表示，年中慶即日起至7月12日登場，推出多項商品滿額回饋，其中百貨服飾當日累計消費滿5000元可獲400元回饋券，遠百APP會員單筆滿5000元再加贈100元電子券；保健器材單筆滿5000元送500元，大家電單筆滿1萬元則贈1000元電子券，鼓勵民眾利用暑假添購服飾及居家用品。

配合檔期活動，持指定銀行信用卡於全館單筆消費滿6000元並分6期，可獲200元回饋；另配合中國信託成立60週年，至7月12日前持中國信託信用卡單筆消費滿1萬元並分6期，可兌換600元十足抵用券，累計最高可兌換6000元。

除促銷優惠外，遠百嘉義今年也將夏季盛產水果納入會員活動。自7月2日起，遠百APP金級會員憑全館當日單筆消費滿1000元發票，可兌換台南愛文芒果1顆，共限量300顆，送完為止，讓消費者在購物之餘，也能品嘗當季水果。

此外，韓流商品快閃活動「MONSTAR MARKET」將於7月4日至13日在遠百嘉義地下1樓活動會場登場，現場販售K-POP專輯及相關周邊商品，部分商品推出折扣優惠，並規畫抽卡體驗活動，消費滿500元可抽卡一次、滿1000元可抽兩次，鎖定年輕族群及粉絲市場。

業者表示，暑假向來是親子出遊及年輕族群消費的重要檔期，今年除結合年中促銷，也透過會員活動及主題快閃市集，希望帶動館內來客與消費買氣。

嘉義遠百不只拚優惠，愛文芒果成會員來店禮。圖／嘉義遠百提供
嘉義遠百不只拚優惠，愛文芒果成會員來店禮。圖／嘉義遠百提供

嘉義遠百送芒果迎客，韓流快閃市集暑假報到。圖／嘉義遠百提供
嘉義遠百送芒果迎客，韓流快閃市集暑假報到。圖／嘉義遠百提供

嘉義 芒果 韓流

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