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台南文旦柚丹娜絲颱風延續災損 中央公告現金救助今天起受理申請

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南文旦柚丹娜絲颱風延續災損，中央公告現金救助今天起受理申請。／台南市政府農業局提供
台南文旦柚丹娜絲颱風延續災損，中央公告現金救助今天起受理申請。／台南市政府農業局提供

114年丹娜絲颱風造成台南市文旦柚受損，農業部公告台南市為「文旦柚」農業天然災害現金救助地區，符合資格農友可自今天2日起至15日止，向土地所在地區公所提出申請，協助農民儘速復耕復產。

農業局表示，這次文旦柚現金救助依「農業天然災害現金救助項目及額度」果樹標準辦理，每公頃救助8萬元。申請人須符合「農業天然災害救助辦法」規定救助資格，且文旦柚損失率達20%以上，才符合現金救助條件；損失率未達20%不救助。

農業局提醒符合資格農友受理期限內攜帶身分證、印章、農會存摺、土地相關證明文件等資料，向土地所在地區公所申請。期間如遇天然災害停止上班，受理期限將依停止上班日數順延，如因非申請人因素未能於期限內提出申請者，可在10日內向公所申請經核實後受理。

農業局說，若作物因豪雨或天然災害造成淹水、浸泡、倒伏、落果、落花、枝條折損、植株腐爛、發芽、病害發生、生育不良、無法採收或其他災損，請先拍照存證，建議開啟相機日期、時間及定位功能，並儘速向土地所在區公所通報。市府將依各公所災情速報及會勘結果，盡速彙整災損資料，必要時啟動災情會勘程序，向中央爭取公告農業天然災害現金救助，協助農民降低災害損失。

台南文旦柚丹娜絲颱風延續災損，中央公告現金救助今天起受理申請。／台南市政府農業局提供
台南文旦柚丹娜絲颱風延續災損，中央公告現金救助今天起受理申請。／台南市政府農業局提供

台南文旦柚丹娜絲颱風延續災損，中央公告現金救助今天起受理申請。／台南市政府農業局提供
台南文旦柚丹娜絲颱風延續災損，中央公告現金救助今天起受理申請。／台南市政府農業局提供

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