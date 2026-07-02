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臺南捷運第一期藍線基本設計通過中央審議 即將展開發包作業

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導
臺南市捷運進度最快的第一期藍線計畫，基本設計工程經費獲行政院公共工程委員會審議通過。照片／台南市府提供
臺南市捷運進度最快的第一期藍線計畫，基本設計工程經費獲行政院公共工程委員會審議通過。照片／台南市府提供

臺南捷運進度最快的第一期藍線計畫，基本設計工程經費獲行政院公共工程委員會審議通過，核定總經費312.74億元，市長黃偉哲表示，感謝行政院公共工程委員會及交通部大力協助，在最短時間審查通過捷運藍線基本設計，同意核列臺南市第一期藍線捷運藍線工程建造經費，市府將隨即展開後續各項發包作業工作，捷運建設邁向新里程碑。

交通局長王銘德表示，臺南市第一期藍線捷運北起臺鐵大橋站，往南沿永康區中華路及東區中華東路至東區文化中心，並且由中華東路與東門路交叉路口沿東門路往東至仁德區中山路的仁德轉運站止。

全長約8.55 公里，設有10 座高架車站、1 座仁德機廠，在行政院114年10月核定綜合規劃報告書後，市府立即修正基本設計成果，並於115年1月9日依「政府公共工程計畫與經費審議作業要點」提送中央審議，經交通部審查同意，行政院公共工程委員會主任委員陳金德於4月14日邀集委員親蒞台南辦理現地勘查及召開審議會，市府配合委員審查意見在5月14日提送修正資料，於6月18日獲中央核定捷運藍線基本設計成果。

交通局長王銘德強調，中央同意核列捷運工程建造經費，市府立即展開後續各項發包作業工作，進入實質施工階段。其中，各方關心的東門路口過軌方案、地下管線(箱涵)處理等重要議題，也將在後續細部設計階段積極處理，提出最佳方案；施工階段也會擬妥施工及交通維持計畫，確保施工安全及減少交通衝擊。

中央 臺南 捷運

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