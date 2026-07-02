台南將迎來捷運世代！藍線一期基本設計過關 核定312.74億元將辦發包

台南市捷運第一期藍線建設再跨一大步。台南市政府今天表示，第一期藍線基本設計及工程經費已獲行政院公共工程委員會審議通過，核定工程建造經費312.74億元，市府將立即展開細部設計及工程發包等後續作業，捷運建設正式邁向施工準備階段。

市長黃偉哲表示，感謝行政院公共工程委員會及交通部協助，以最短時間完成基本設計審查，同意核列第一期藍線工程建造經費，讓市府得以接續推動工程發包，朝捷運動工目標穩步邁進。

交通局長王銘德指出，第一期藍線北起台鐵大橋站，沿永康區中華路、東區中華東路至文化中心，再由東門路延伸至仁德區中山路仁德轉運站，全長約8.55公里，規畫設置10座高架車站及1座仁德機廠。

王銘德表示，行政院於2025年10月核定綜合規畫後，市府隨即修正基本設計成果，並於2026年1月提送中央審議，經交通部審查及行政院公共工程委員會現勘、審議後，市府依委員意見完成修正，最終於今年6月18日獲中央核定基本設計成果，並同意核列312.74億元工程建造經費。

他表示，接下來市府將展開各項工程發包作業，並進入細部設計階段。其中，外界關注的東門路口跨越鐵路方案，以及地下管線、箱涵遷改等工程，都將在細部設計中研擬最佳方案。

王銘德強調，未來施工期間也將同步規畫完善的交通維持計畫及施工管理措施，在兼顧施工安全下，盡量降低對市民交通及生活的影響。