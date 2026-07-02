智慧城市升級 嘉市全台首創3D樹木平台、打造文資數位分身典藏

嘉市運用3D科技打造智慧城市，從城市森林到百年古物全面數位化。市府建設處推出全台首創3D樹木數位管理平台「嘉森映像」，整合全市行道樹、公園樹木資訊，透過數位孿生技術建立智慧樹木管理系統，民眾可利用3D地圖查詢樹木位置、樹種及相關資訊。另外，市府文化局運用3D建模技術，為珍貴文化資產建立高精度數位模型，完整保存文物紋理、色彩與細節，讓文化資產擁有永不消逝的「數位分身」。

市府昨天起在市府中庭，舉辦「家城×嘉義」智慧城市特展，展示「嘉森映像」平台及文化資產數位保存成果，讓民眾親身體驗數位科技如何應用於城市治理與文化保存。嘉市投入都市綠化及樹木管理，建置「嘉森映像」，將過去分散樹木資料全面數位化，透過3D空間展示，不僅提升管理效率，也讓樹木資訊更加公開透明，提供市民、學校及研究單位查詢與應用，朝智慧治理及永續城市邁進。

根據平台統計，目前嘉市數量最多的樹種為桃花心木，共有2540棵，其中世賢路沿線有2471棵，每到春季紅褐色落葉鋪滿道路，形成著名的「桃花心木大道」景觀；嘉義公園種植150棵台灣肖楠，保留多株珍貴老樹，民眾可透過平台深入認識城市綠色資源。「嘉森映像」除提供民眾查詢服務，也將作為樹木巡檢、養護及風險管理的重要工具，未來將結合GIS空間資訊持續擴充功能，打造完善都市綠資源管理模式。

文化局推動文化資產數位典藏，首波完成城隍廟「諸羅知縣周鍾瑄像」、「九大柱斗燈座」、「臺洋顯佑匾」、「嘉邑重建城隍廟碑」，以及市立博物館典藏「徐德欽進士執事牌」等古物3D掃描建檔，以高解析度完整記錄每處細節，建立永久保存的數位資料。

文化局表示，3D建模不僅有助於未來文物修復，也能製作1比1複製品，應用於展示、教育推廣、學術研究及視障體驗，降低原件因展示而受損的風險；未來更可結合AR、VR及XR等沉浸式科技，突破時間與空間限制，讓更多民眾以嶄新方式認識嘉義歷史文化。市府表示，智慧科技不僅提升城市治理效率，也讓文化保存邁向新里程碑，未來將持續透過數位創新，打造兼具智慧治理、永續環境與文化傳承的智慧城市。

嘉市府建設處推出全台首創3D樹木數位管理平台「嘉森映像」，整合全市行道樹、公園樹木資訊，透過數位孿生技術建立智慧樹木管理系統，民眾可利用3D地圖查詢樹木位置、樹種及相關資訊。圖／嘉市府提供

嘉市府文化局運用3D建模技術，為珍貴文化資產建立高精度數位模型，完整保存文物紋理、色彩與細節，讓文化資產擁有永不消逝的「數位分身」。圖／嘉市府提供