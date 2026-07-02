嘉縣市長帶團歐洲考察碰上罕見熱浪 有團員帶羽絨衣天天穿短袖

嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠都將在年底卸任，2人上月底分別率縣市府團隊前往歐洲考察，被視為「畢業考察」。然而，考察團此行卻意外碰上席捲歐洲罕見熱浪，不僅打亂原本預期氣候，也讓不少團員直呼「永生難忘」。

嘉市府考察團前往德國、荷蘭，昨天返抵台灣；嘉縣府考察團前往瑞典、法國，今天返國。參與團員表示，出發前旅行社告知，歐洲夏季平均氣溫約10幾度，因此不少人準備厚外套、毛衣，甚至有人帶羽絨外套，以防氣溫偏低，沒想到抵達當地，迎接他們的竟是一波罕見歷史級熱浪。

德國、法國等地白天氣溫動輒超過攝氏30度，部分地區甚至逼近38度，炎熱程度絲毫不輸台灣，但歐洲大陸型氣候「乾熱」，台灣海島型氣候「濕熱」。由於歐洲多數建築公共設施以暖氣系統為主，冷氣不像台灣普及，考察期間許多餐廳公共場沒有冷氣空調，大家只能邊用餐邊揮汗，不少人直呼「比台灣還難受」。

團員說，幸好入住的飯店有空調，回到飯店後才能稍稍消暑恢復體力；否則整天在高溫下參訪，對體力確實是一大考驗。考察期間，團員感受高溫警示。在德國啟動高溫應變措施，而法國更成為此次熱浪重災區。由於法國是歐洲冷氣普及率最低的國家之一，許多居民只能打開窗戶、使用電風扇降溫，甚至睡前沖冷水澡、蓋濕毛巾入睡，希望能度過炎熱夜晚。

嘉縣、市考察團觀摩城市建設、文化及永續發展經驗，恰巧碰上歐洲罕見極端高溫，經歷全球暖化帶來的極端氣候，增添難忘的「畢業旅行」回憶。