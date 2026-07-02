快訊

訂雞排沒揪、踢出群組算職場霸凌？律師曝新法定義5大要件解惑

新聞幕後／楊珍妮涉霸凌 府院曾暗示「知所進退」

MLB／鄧愷威取消下放小聯盟 改列大聯盟15天傷兵名單

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉縣市長帶團歐洲考察碰上罕見熱浪 有團員帶羽絨衣天天穿短袖

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市府考察團前往德國、荷蘭，昨天返國。圖／嘉市府提供
嘉市府考察團前往德國、荷蘭，昨天返國。圖／嘉市府提供

嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠都將在年底卸任，2人上月底分別率縣市府團隊前往歐洲考察，被視為「畢業考察」。然而，考察團此行卻意外碰上席捲歐洲罕見熱浪，不僅打亂原本預期氣候，也讓不少團員直呼「永生難忘」。

嘉市府考察團前往德國、荷蘭，昨天返抵台灣；嘉縣府考察團前往瑞典、法國，今天返國。參與團員表示，出發前旅行社告知，歐洲夏季平均氣溫約10幾度，因此不少人準備厚外套、毛衣，甚至有人帶羽絨外套，以防氣溫偏低，沒想到抵達當地，迎接他們的竟是一波罕見歷史級熱浪。

德國、法國等地白天氣溫動輒超過攝氏30度，部分地區甚至逼近38度，炎熱程度絲毫不輸台灣，但歐洲大陸型氣候「乾熱」，台灣海島型氣候「濕熱」。由於歐洲多數建築公共設施以暖氣系統為主，冷氣不像台灣普及，考察期間許多餐廳公共場沒有冷氣空調，大家只能邊用餐邊揮汗，不少人直呼「比台灣還難受」。

團員說，幸好入住的飯店有空調，回到飯店後才能稍稍消暑恢復體力；否則整天在高溫下參訪，對體力確實是一大考驗。考察期間，團員感受高溫警示。在德國啟動高溫應變措施，而法國更成為此次熱浪重災區。由於法國是歐洲冷氣普及率最低的國家之一，許多居民只能打開窗戶、使用電風扇降溫，甚至睡前沖冷水澡、蓋濕毛巾入睡，希望能度過炎熱夜晚。

嘉縣、市考察團觀摩城市建設、文化及永續發展經驗，恰巧碰上歐洲罕見極端高溫，經歷全球暖化帶來的極端氣候，增添難忘的「畢業旅行」回憶。

嘉縣府考察團前往瑞典、法國，今天返國。圖／嘉縣府提供
嘉縣府考察團前往瑞典、法國，今天返國。圖／嘉縣府提供

考察 熱浪 歐洲 嘉義 翁章梁 黃敏惠

延伸閱讀

誰說歐洲人不想？熱浪來襲裝冷氣得先取得鄰居、政府點頭 還可能打官司

柏林40℃高溫 推涼爽地圖打造避暑城市 羅馬這麼做…

研究：人為引起氣候變遷 歐洲酷熱機率更勝以往

歐洲熱浪朝東移動 9500多萬人將面臨攝氏35度高溫

相關新聞

智慧城市升級 嘉市全台首創3D樹木平台、打造文資數位分身典藏

嘉市運用3D科技打造智慧城市，從城市森林到百年古物全面數位化。市府建設處推出全台首創3D樹木數位管理平台「嘉森映像」，整合全市行道樹、公園樹木資訊，透過數位孿生技術建立智慧樹木管理系統，民眾可利用3D地圖查詢樹木位置、樹種及相關資訊。另外，市府文化局運用3D建模技術，為珍貴文化資產建立高精度數位模型，完整保存文物紋理、色彩與細節，讓文化資產擁有永不消逝的「數位分身」。

嘉縣市長帶團歐洲考察碰上罕見熱浪 有團員帶羽絨衣天天穿短袖

嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠都將在年底卸任，2人上月底分別率縣市府團隊前往歐洲考察，被視為「畢業考察」。然而，考察團此行卻意外碰上席捲歐洲罕見熱浪，不僅打亂原本預期氣候，也讓不少團員直呼「永生難忘」。

東石「猴王」戲弄小黑狗致死下落成謎 觸電死亡另有其猴

嘉義縣東石鄉日前傳出1隻台灣獼猴疑觸電死亡，由於死亡地點同樣位於東石，消息傳出，民眾猜測是2022年底在東石大橋抓住流浪小黑狗、引發關注「猴王」。不過，目擊該獼猴地方人士與嘉縣政保育人員表示，比對外觀及活動範圍，並非同一隻，當年引發話題公獼猴，至今仍下落不明。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。