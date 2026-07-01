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關懷南市 全聯慶祥基金會再捐250萬元實物銀行物資
財團法人全聯慶祥慈善事業基金會捐贈市值逾250萬元物資予台南市實物愛心銀行，社會局今下午舉辦捐贈儀式，市長黃偉哲出席並致贈感謝狀，感謝長期投入公益關懷弱勢。
社會局指出，全聯慶祥基金會善用母企業全聯福利中心民生用品通路資源，分別於106、107、112及113年多次捐贈愛心物資給台南市。去年台南遭受風災時，亦即時提供物資支援。今年再次捐贈250萬元物資，截至已累計捐贈市值逾714萬元物資。
黃偉哲表示，全聯慶祥基金會多年來持續捐贈民生物資，今年提供高營養價值的營養補給品，補足弱勢家庭及身體較虛弱民眾的需求，展現企業與市府一起照顧弱勢用心。
社會局表示，台南市實物愛心銀行2019年開辦，截至今年已建置5處委辦實體店面、16處合作實體店面及17處實物分站，為經濟弱勢或遭遇急難家庭，提供緊急生活物資協助。如有物資捐贈或相關需求，可洽詢台南市政府社會局社會救助科（06）2395686。
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