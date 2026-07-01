蓬萊米百年特展開幕 斗南14種稻米搶攻市場成功將進軍美國鼎泰豐

雲林縣斗南鎮農會稻米栽種面積逾千公頃，近年對準市場需求，依據不同客群種植14種品種稻米，多家在台日式連鎖餐飲公司都是農會顧客，近日將封櫃出口美國，供應美國鼎泰豐餐廳。今年適逢蓬萊米在台發展一百周年，農會與台灣大米缸永續關懷協會在斗南農民直銷站策畫「從蓬萊米百年，看見斗南町的下一個百年」主題特展，帶領民眾走進蓬萊米百年發展軌跡。

「2026百年稻浪 X 斗南町：從蓬萊米百年，看見斗南町的下一個百年」主題特展開幕，由台南區農業改良場鹿草分場長陳榮坤、農糧署中區分署秘書張文美、台灣大米缸永續關懷協會執行長游思瑩、斗南鎮農會總幹事張燕容等人剪綵，邀請學者專家回顧蓬萊米百年歷史，也公開斗南精米工場誕生的背景故事，以及越光米如何成為斗南町代表性產品的重要關鍵。

張燕容表示，斗南農會近年主打日本種越光米，也種植10餘種蓬萊米品種，目前種植14種稻米品種，依照不同米種特性對準不同客群，目前契作種植面積超過1千公頃，不僅許多在台的日式連鎖餐飲公司，都使用斗南農會出產稻米，近日也將封櫃出口供應美國鼎泰豐，預計一年可出貨逾500噸。

她強調，蓬萊米不只是農產品，更承載著台灣農業百年來的努力與情感，希望透過展覽讓更多民眾看見斗南鎮農會在台灣稻米產業中的角色與使命，也更深入理解台灣米食文化的珍貴價值。

陳榮坤表示，蓬萊米在台百年，隨著近年氣候變遷，面臨水資源不足、病蟲害多、高溫等挑戰，目前的育種方向朝向抗病品種，希望降低極端氣候對稻作生產的衝擊。

「2026百年稻浪 X 斗南町：從蓬萊米百年，看見斗南町的下一個百年」主題特展即日至8月31日在斗南農民直銷站展出，展出，兩個月的展覽間更會有小小職人體驗、座談會等，每天下午會有專人導覽，每周五、六下午展區有共18場次的品米活動，並深入教導民眾如何煮出好吃的白飯。

游思瑩表示，蓬萊米百年代表著台灣人與土地之間長久建立的情感連結，希望透過此次特展，讓更多民眾重新認識臺灣米食文化的價值，並進一步關注有機友善、永續農業與糧食安全等議題。

今年適逢蓬萊米在台發展一百周年，雲林縣斗南鎮農會與台灣大米缸永續關懷協會在斗南農民直銷站策畫「從蓬萊米百年，看見斗南町的下一個百年」主題特展，帶領民眾走進蓬萊米百年發展軌跡，今天開展邀請專家學者與農民座談。記者陳雅玲／攝影

今年適逢蓬萊米在台發展一百周年，雲林縣斗南鎮農會與台灣大米缸永續關懷協會在斗南農民直銷站策畫「從蓬萊米百年，看見斗南町的下一個百年」主題特展，帶領民眾走進蓬萊米百年發展軌跡。記者陳雅玲／攝影

今年適逢蓬萊米在台發展一百周年，台南區農業改良場鹿草分場長陳榮坤表示，蓬萊米在台百年，隨著近年氣候變遷，面臨水資源不足、病蟲害多、高溫等挑戰。記者陳雅玲／攝影