百大女青農推出全台首批改良蜂種 產蜜量增3成

台南市新化區百大青農康眉香與農業部苗栗區農業改良場合作，導入「蜜蜂雜交性狀保留技術」，培育出兼具耐病性與高採蜜力改良蜂種，並完成首批300隻優質蜂王培育，更較傳統蜂種產蜜量增加約3成。

農業局今在新化區新興養蜂園發表上述成果，蜂農康眉香說，國內養蜂產業長期面臨蜂群弱化、病蟲害增加與氣候變遷等挑戰，優良蜂種建立與穩定繁殖，成為產業永續發展的重要關鍵，技轉苗栗區農改場技術指導，採用雜交性狀保留技術進行育種，有效保留優良蜂種特性，更可避免因近親繁殖造成蜂群退化問題；經實際繁殖與田間觀察，新培育的蜂群在清潔能力、群勢維持與採蜜力表現上穩定且優異。

據知，國內養蜂產業過去多仰賴蜂農自行繁殖留種，長期缺乏系統化育種機制，容易因近親繁殖導致蜂種活力逐漸衰退，病蟲害問題日益嚴重，不僅影響蜂群健康，也降低蜂蜜等蜂產品品質與產量。

經農業部苗栗區農業改良場歷經5年研究，以「清潔力」與「採蜜力」作為重要選育指標，透過品系篩選、性狀評估及雜交改良等技術，成功培育出兼具耐病性、高產蜜能力及遺傳穩定性的優良蜂種，並透過技術移轉推廣至產業端。

康眉香指出，對照傳統蜂種，產蜜量增加約3成，未來將持續依照改良場技術標準進行選拔與繁殖，建立專業化育種體系，提供國內蜂農優質、穩定且具產業競爭力蜂種來源，首批300隻優質蜂王，已開放訂購，除產蜜之外，還有授粉市場，未來將持續擴大培育量能。

農業局指出，欣見青農康眉香持續推動蜂產業發展，提升農作物授粉效率與品質，朝向生產、生活、生態三生共榮永續農業目標邁進，相關蜂種訂購及技術交流資訊，可電洽0925826203。

百大青農康眉香與農業部苗栗區農業改良場合作，導入「蜜蜂雜交性狀保留技術」，培育出兼具耐病性與高採蜜力改良蜂種，並完成首批300隻優質蜂王培育，更較傳統蜂種產蜜量增加約3成。記者謝進盛／翻攝