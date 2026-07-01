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學甲M幹線啟用命名新達抽水站 通過0625豪雨考驗

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
甫完工的學甲M幹線通過「0625豪雨」考驗，正式命名「新達抽水站」。記者謝進盛／翻攝
甫完工的學甲M幹線通過「0625豪雨」考驗，正式命名「新達抽水站」。記者謝進盛／翻攝

斥資資3億6千多萬的學甲M幹線抽水站新建工程上月10日完工，通過「0625」豪雨考驗，今上午由市長黃偉哲正式命名為「新達抽水站」，全面投入地方防洪。

學甲區因先天地形因素地勢低窪容易淹水，豪大雨時常因瓦寮排水水位上漲，導致地表雨水難以排除，必須以機械方式進行抽排。為有效解決此問題，市府向內政部國土管理署爭取爭取前瞻計畫經費，設置4部每秒4立方公尺抽水機組及1.9萬噸調節池，並透過與中央合作，由內政部國土屬下水道分署代辦工程，工程已於上月10日竣工。

日前「0625」豪雨多地傳積淹水，投入運作的學甲M幹線抽水站，共抽取25萬噸水，地方也未傳出水患。

黃偉哲今由水利局局長邱忠川、學甲區長張明寶等人陪同視察，新建抽水站也以學甲區新達里名稱命名為「新達抽水站」。

黃偉哲說，這項工程的完工，代表學甲地區治水防洪建設再向前邁進一大步，未來面對豪雨或颱風來襲時，抽水站將能迅速發揮抽排效能，可有效減輕積淹水風險，提升地方整體防災韌性。

水利局說明，M幹線抽水站工程內容包括新建4部每秒4立方公尺抽水量抽水機組，總抽水量達每秒16立方公尺（16cms），並同步設置容量約1.9萬噸調節池，藉由調節池蓄洪及抽水站抽排功能，有效提升區域排洪能力，未來可配合鄰近秀昌抽水站系統共同運作，強化學甲地區整體防洪保護能力。當豪雨來臨時，可先透過調節池暫時蓄存雨水，再利用抽水站快速抽排，大幅減輕排水系統負荷，提高地方防災應變能力。

甫完工的學甲M幹線通過「0625豪雨」考驗，正式命名「新達抽水站」。記者謝進盛／翻攝
甫完工的學甲M幹線通過「0625豪雨」考驗，正式命名「新達抽水站」。記者謝進盛／翻攝

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