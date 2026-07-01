嘉義文蛤出現豪雨遲發性災損 400公頃養殖池傳大量暴斃

嘉義縣文蛤養殖受6月豪雨影響，養殖池鹽度明顯下降，近日傳出大量暴斃災情。嘉義縣政府農業處初步統計，嘉義縣受損面積約400公頃，已達農業天然災害救助標準，文蛤出現延遲性死亡情形，函請農業部公告辦理天災現金救助及低利貸款，目前正由中央審核中。

縣府農業處統計，嘉義縣文蛤養殖面積約841.5公頃，主要分布於布袋鎮、東石鄉及義竹鄉，其中布袋鎮約436公頃、東石鄉238公頃。今年6月接連豪雨，大量淡水流入魚塭，導致養殖池鹽度驟降，環境劇烈變化，影響文蛤生長與存活，近期陸續傳出死亡災情。

立委蔡易餘6月29日邀集農業部漁業署、水產試驗所、嘉義縣政府及地方公所組成勘查小組，前往東石及布袋兩處文蛤養殖場現勘。因6月以來連續降雨，累積雨量超過300毫米，大量淡水沖淡魚塭鹽度，現場採樣結果顯示，文蛤死亡率約達70%至80%，確認災損情況嚴重。

縣府初步統計，受6月豪雨影響造成死亡率達20%以上的文蛤養殖面積約400公頃，已符合農業天然災害救助相關規定，6月30日函文農業部，建請公告嘉義縣文蛤養殖天然災害現金救助及低利貸款措施，協助養殖戶減輕損失，相關申請案目前仍待中央核定。

蔡易餘表示，連日下雨影響文蛤生存環境，提醒養殖戶留意文蛤池狀況，過去曾因水質淡化導致遲發性災損，若發現文蛤大量死亡，應立即向所在地公所通報災情，以利後續災損認定及救助申請作業，同時也要求中央盡速啟動天然災害現金救助。

嘉義文蛤出現豪雨遲發性災損，400公頃文蛤養殖池死亡率近8成。圖／取自蔡易餘臉書