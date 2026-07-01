快訊

「哈利波特」男星驚傳病逝享壽82歲 「反派專業戶」演活無數經典

獨／欠台糖1.7億吳乃仁關12天就獲釋 理由曝光「台糖撤回聲請」

美伊戰爭的務實與和平？敘利亞領導人的權力遊戲

嘉義文蛤出現豪雨遲發性災損 400公頃養殖池傳大量暴斃

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義文蛤出現豪雨遲發性災損，400公頃文蛤養殖池死亡率近8成。圖／取自蔡易餘臉書
嘉義文蛤出現豪雨遲發性災損，400公頃文蛤養殖池死亡率近8成。圖／取自蔡易餘臉書

嘉義文蛤養殖受6月豪雨影響，養殖池鹽度明顯下降，近日傳出大量暴斃災情。嘉義縣政府農業處初步統計，嘉義縣受損面積約400公頃，已達農業天然災害救助標準，文蛤出現延遲性死亡情形，函請農業部公告辦理天災現金救助及低利貸款，目前正由中央審核中。

縣府農業處統計，嘉義縣文蛤養殖面積約841.5公頃，主要分布於布袋鎮、東石鄉及義竹鄉，其中布袋鎮約436公頃、東石鄉238公頃。今年6月接連豪雨，大量淡水流入魚塭，導致養殖池鹽度驟降，環境劇烈變化，影響文蛤生長與存活，近期陸續傳出死亡災情。

立委蔡易餘6月29日邀集農業部漁業署、水產試驗所、嘉義縣政府及地方公所組成勘查小組，前往東石及布袋兩處文蛤養殖場現勘。因6月以來連續降雨，累積雨量超過300毫米，大量淡水沖淡魚塭鹽度，現場採樣結果顯示，文蛤死亡率約達70%至80%，確認災損情況嚴重。

縣府初步統計，受6月豪雨影響造成死亡率達20%以上的文蛤養殖面積約400公頃，已符合農業天然災害救助相關規定，6月30日函文農業部，建請公告嘉義縣文蛤養殖天然災害現金救助及低利貸款措施，協助養殖戶減輕損失，相關申請案目前仍待中央核定。

蔡易餘表示，連日下雨影響文蛤生存環境，提醒養殖戶留意文蛤池狀況，過去曾因水質淡化導致遲發性災損，若發現文蛤大量死亡，應立即向所在地公所通報災情，以利後續災損認定及救助申請作業，同時也要求中央盡速啟動天然災害現金救助。

嘉義文蛤出現豪雨遲發性災損，400公頃文蛤養殖池死亡率近8成。圖／取自蔡易餘臉書
嘉義文蛤出現豪雨遲發性災損，400公頃文蛤養殖池死亡率近8成。圖／取自蔡易餘臉書

嘉義文蛤出現豪雨遲發性災損，400公頃文蛤養殖池死亡率近8成。圖／取自蔡易餘臉書
嘉義文蛤出現豪雨遲發性災損，400公頃文蛤養殖池死亡率近8成。圖／取自蔡易餘臉書

嘉義 文蛤 豪雨

延伸閱讀

6月豪雨農損逾4.8億元 屏東約2.4億元最多

因應0625雨災 農業部今公告南市玉米、蘆筍列現金救助

力拚高雄市長選戰…藍綠參選人同步關切農漁災損 端政策拚支持

連日豪雨…台中水稻、苦瓜及釀酒葡萄受災 損害程度7%

相關新聞

嘉市升格44周年黃敏惠宣布私校國中小午餐免費 80歲以上長者健保補助

今天是嘉義市恢復升格省轄市44周年紀念日，市府上午在市府中庭舉行慶祝典禮暨「嘉城－嘉義智慧城市展」開幕。市長黃敏惠除回顧升格歷程，感念前人努力外，宣布兩項重大民生政策，9月新學期起國中、小免費營養午餐政策擴大納入私立國中、小學生；另，市府自籌財源，試辦80歲以上長者健保費補助，希望在兼顧財政穩健下，照顧學生與長者。

滿站借車、空站還車 台南YouBike2.0「友愛接力」賺騎乘券

為改善公共自行車尖峰時段「無車可借」、「無位可還」問題，台南市交通局與微笑單車公司今天起推出「YouBike 2.0友愛接力」獎勵計畫，鼓勵民眾協助調節車輛配置，凡從滿站借車或至空站還車，每筆符合資格交易可獲5元騎乘券，10分鐘內最高可領10元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。