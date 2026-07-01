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嘉義布袋青農邱茂榮返鄉養雞 轉型友善動福飼養獲選百大青農

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義布袋青農邱茂榮返鄉養雞，轉型友善人道飼養獲選百大青農。圖／嘉義縣政府提供
嘉義布袋青農邱茂榮返鄉養雞，轉型友善人道飼養獲選百大青農。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣布袋鎮振忠畜牧場負責人邱茂榮返鄉接班養雞，創立欣容友善雞蛋品牌，將傳統籠飼全面升級為多層次平飼系統，取得動物福利標章及友善蛋雞認證，今年獲選農業部第8屆百大青農，嘉義縣長翁章梁致贈紅榜祝賀，肯定其為嘉義縣畜牧產業轉型升級重要案例。

振忠畜牧場成立35年以上歷史，邱茂榮返鄉接班經營，將傳統籠飼升級為多層次平飼系統，打造符合動物福利飼養環境，讓蛋雞能展翅、自由活動，取得動物福利標章及友善蛋雞認證，導入自然採光、節能水簾及環保墊料等設備，兼顧動物福利、節能減碳與永續發展。

邱茂榮表示，友善飼養認證對雞場養殖密度有嚴格規範，他將雞舍改建為密閉式水簾平飼場，採用丹麥進口多層架設備，導入智慧農業系統，24小時監控雞群狀況，減少人員頻繁進入雞舍，降低疾病傳播風險，但設備與維護成本高昂，與傳統籠飼相比約增加3至4倍。

在飼養管理方面，振忠畜牧場每日餵食自行培育的非基改天然芽苗，並添加亞麻仁粉、益生菌、蝦紅素及葉黃素等營養成分。邱茂榮說，友善飼養更重視雞隻健康，因此採用成本較高的純素飼料配方，希望降低蛋雞發炎風險，也讓產出的雞蛋風味更佳、減少腥味。

邱茂榮指出，從籠飼轉型為多層架平飼後，雖提升產品品質，但品牌知名度及通路仍在建立階段，農場規模較小，有時雞蛋銷售不如預期，只能交由大盤收購，目前供貨通路包括量販業者及盤商，自產自銷獲利空間相對較高，現階段仍處於虧損經營，但對未來市場發展有信心。

嘉義縣政府農業處表示，青年農民是推動農業創新發展重要力量，近年持續輔導青農投入農業經營，推動智慧農業、友善生產及品牌行銷。邱茂榮獲選百大青農，不僅是對個人努力肯定，也展現嘉義縣深耕農業及畜牧產業發展成果，期待發揮標竿示範效果，帶動更多青農返鄉。

嘉義布袋青農邱茂榮返鄉養雞，轉型友善人道飼養獲選百大青農。圖／邱茂榮提供
嘉義布袋青農邱茂榮返鄉養雞，轉型友善人道飼養獲選百大青農。圖／邱茂榮提供

嘉義 青農 動物

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