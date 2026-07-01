嘉市升格44周年黃敏惠宣布私校國中小午餐免費 80歲以上長者健保補助

今天是嘉義市恢復升格省轄市44周年紀念日，市府上午在市府中庭舉行慶祝典禮暨「嘉城－嘉義智慧城市展」開幕。市長黃敏惠除回顧升格歷程，感念前人努力外，宣布兩項重大民生政策，9月新學期起國中、小免費營養午餐政策擴大納入私立國中、小學生；另，市府自籌財源，試辦80歲以上長者健保費補助，希望在兼顧財政穩健下，照顧學生與長者。

慶祝典禮黃敏惠主持，總統府資政、前監察院長暨前市長張博雅、多位市議員、地方仕紳及里長共同出席，場面隆重熱鬧。活動一開始播放嘉市71年（1982年）恢復升格省轄市以來的歷史紀錄影片，帶領與會者回顧44年來城市發展的重要歷程。黃敏惠表示，恢復升格省轄市，是許多前輩長年奔走爭取的成果。她分享鮮為人知的往事，父親、已故省議員黃永欽當年為爭取恢復升格，獲得時任省主席林洋港支持。她透露，父親滴酒不沾，為爭取林洋港支持，「人生第一次喝了三杯酒」。

張博雅也回憶，母親許世賢是恢復升格首任民選市長，擔任立委在立法院質詢時任行政院長孫運璿，為嘉市恢復省轄市及地方建設發聲。她表示，嘉義市今天的成就，是歷經好幾個世代共同努力累積而來。

黃敏惠指出，44年來，嘉市歷任市政團隊一棒接一棒累積城市治理能量，持續推動經濟共融、社會共創及環境共生，打造兼具歷史文化底蘊與現代競爭力的幸福城市。市府年度預算從升格初期約4億5千萬元，成長至如今超過200億元，創下連續16年零負債、公共債務連續8年掛零的財政紀錄，今年更普發每位市民6000元消費金，將財政成果與市民共享。

談到城市發展，黃敏惠表示，嘉市過去擁有林鐵、糖鐵及台鐵「三鐵共構」交通優勢，未來面對半導體、無人機及智慧產業發展的新契機，更不能缺席、不能落後，市府將持續推動高鐵嘉義站聯外道路及完善整體交通路網，強化嘉義市在雲嘉嘉南區域的重要樞紐地位。

典禮最後，啟動「嘉城－嘉義智慧城市展」，象徵嘉市邁向智慧治理新里程碑。智慧城市展今起至5日，每日上午9時至下午5時市府一樓大廳展出，將原本在台北南港展覽館展出的智慧城市成果移師嘉義，整合市府22個局處，規劃6大展示主題、30項智慧治理成果，並新增11項展示計畫，以「生活家」、「快意家」、「共享家」及「教育家」四大主題展區呈現智慧城市建設成果，歡迎市民踴躍參觀，並可至服務台兌換限量紀念品，共同見證嘉義市44年來的發展成果與未來願景。

嘉市長黃敏惠宣布兩項重大民生政策，9月新學期起國中、小免費營養午餐政策擴大納入私立國中、小學生；另，市府自籌財源，試辦80歲以上長者健保費補助，希望在兼顧財政穩健下，照顧學生與長者。記者魯永明／攝影

今天是嘉市恢復升格省轄市44周年紀念日，市府上午在市府中庭舉行慶祝典禮暨「嘉城－嘉義智慧城市展」開幕。記者魯永明／攝影

今天是嘉市恢復升格省轄市44周年紀念日，市府上午在市府中庭舉行慶祝典禮暨「嘉城－嘉義智慧城市展」開幕。慶祝典禮市長黃敏惠（右）主持，與總統府資政、前監察院長暨前市長張博雅手牽手啟動開幕。記者魯永明／攝影