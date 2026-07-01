減少視線死角台南公車全面智慧升級 逾6成配ADAS、新車增AI防夾

台南市政府昨天召開6月道路交通安全會報，交通局指出，全市521輛市區公車已有337輛導入ADAS先進駕駛輔助系統，未來新購公車也將全面配備AI主動式車門防夾裝置；今年截至5月，A1交通事故死亡人數較去年同期減少7人，市府將持續透過科技設備、駕駛管理及交通安全教育降低事故風險。

交通局長王銘德在道安會報中以「大台南公車行車安全」提出專案報告指出，目前全市共有521輛市區公車（不含小黃公車），其中405輛為低地板無障礙公車，占77.7%；162輛為電動公車，占31%。

在智慧安全設備方面，目前已有337輛公車裝設ADAS先進駕駛輔助系統，可即時提醒駕駛注意周邊車流及行人動態，降低視野死角及行車風險；未來新購公車也將把AI主動式車門防夾裝置列為標準配備，持續提升公共運輸安全。

交通局表示，今年截至6月底，已辦理公車停靠區違停聯合稽查12次，並完成19場路口停讓教育訓練，查核424輛次公車路口停讓情形，另完成1973處路口安全確認稽查，督導駕駛落實路口停讓及安全確認。

交通局也持續在校園、企業及社區辦理大型車視野死角與內輪差體驗宣導，並配合中央高齡駕駛換照新制，提醒符合資格者依通知期限完成體格檢查、安全教育及換照。新制設有2年緩衝期，民眾毋須集中於制度上路初期辦理，市府也將持續與嘉義區監理所合作提供一站式換照服務。

交通局統計，今年1至5月，台南市A1類交通事故死亡人數較去年同期減少7人、降幅9%；1至4月交通事故30日內死亡人數也較去年同期減少20.2%，顯示各項交通安全措施逐步發揮成效。

市長黃偉哲表示，道路交通安全是城市治理重點，市府將持續透過工程改善、交通教育、精準執法及監理等多元策略，針對事故熱點及高風險族群滾動檢討，並結合監理機關、醫療院所及地方資源，完善高齡駕駛關懷服務，兼顧長者行動需求與用路人安全。

交通局提醒，暑假期間旅遊及返鄉車流增加，駕駛人應減速慢行、停讓行人，避免酒駕、超速、疲勞及分心駕駛；機車騎士則應全程配戴安全帽，共同維護道路安全。