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臺南觀光亮相北海道北廣島 以美食文化魅力拓展日本旅遊市場

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導
「北廣島·臺灣日和2026」活動設置台南專區，推廣府城魅力。照片／臺南市觀光旅遊局提供
「北廣島·臺灣日和2026」活動設置台南專區，推廣府城魅力。照片／臺南市觀光旅遊局提供

為持續深耕日本觀光市場，臺南市觀光旅遊局積極透過海外城市活動推廣臺南觀光品牌。6月27日與北海道北廣島市所屬臺灣出身之地域創生協力隊員合作，透過「北廣島・臺灣日和2026」活動，以臺南獨具特色的歷史文化、美食小吃及旅遊資源為主軸，向北海道民眾展現府城魅力，進一步提升臺南在日本市場的觀光能見度。

臺南市長黃偉哲表示，日本長期為臺南最重要的國際客源市場之一。根據交通部觀光署統計，2025年日本來臺旅客達148萬人次，穩居海外市場首位，顯示日本旅客對臺灣旅遊具有高度需求與潛力。臺南與日本在歷史、人文、飲食文化及城市交流方面向來關係密切，此次透過北海道北廣島市在地活動推廣臺南，不僅讓更多北海道民眾認識臺南，也進一步深化雙方交流基礎。期盼藉由多元行銷與體驗活動，吸引更多日本旅客將臺南納入訪臺首選行程，親身感受臺南深厚的人文底蘊與獨特城市魅力。

臺南市政府觀光旅遊局長林國華表示，本次活動特別設置臺南觀光專區，提供臺南米其林美食、關子嶺溫泉、特色散步路線、觀光公車、水果農產及教育旅行等主題文宣，供現場民眾索取參考，並準備魚頭君紀念品、茄芷袋等具代表性的臺南特色小物，搭配互動問答、紀念章體驗等趣味活動，吸引現場民眾參與。活動現場並販售臺南經典小吃「棺材板」，透過味覺體驗讓北海道民眾感受臺南美食文化，加深對府城旅遊特色的印象。

觀旅局進一步指出，近年臺南積極布局日本市場，除參與國際旅展外，也持續透過媒體宣傳、網紅踩線、航空及旅行業合作、城市交流活動等多元管道推廣臺南觀光，逐步提升臺南在日本市場的品牌辨識度與旅遊吸引力。此次參與北廣島市在地活動，不僅成功將臺南觀光帶進北海道地區，也為未來拓展日本地方城市交流與觀光合作奠定良好基礎。未來將持續透過城市交流與國際行銷，向海外旅客展現臺南兼具歷史文化、美食體驗與慢活旅遊的多元魅力，也歡迎國內外旅客親自來訪臺南感受府城獨特人文風情，並持續關注臺南旅遊網及「台南旅遊」粉絲專頁，掌握更多臺南觀光旅遊資訊。

北海道 臺南 觀光

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