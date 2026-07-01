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滿站借車、空站還車 台南YouBike2.0「友愛接力」賺騎乘券

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市交通局與微笑單車公司今天起推出「YouBike 2.0友愛接力」獎勵計畫，凡從滿站借車或至空站還車，每筆符合資格交易可獲5元騎乘券，10分鐘內最高可領到10元。記者吳淑玲／攝影
台南市交通局與微笑單車公司今天起推出「YouBike 2.0友愛接力」獎勵計畫，凡從滿站借車或至空站還車，每筆符合資格交易可獲5元騎乘券，10分鐘內最高可領到10元。記者吳淑玲／攝影

為改善公共自行車尖峰時段「無車可借」、「無位可還」問題，台南市交通局與微笑單車公司今天起推出「YouBike 2.0友愛接力」獎勵計畫，鼓勵民眾協助調節車輛配置，凡從滿站借車或至空站還車，每筆符合資格交易可獲5元騎乘券，10分鐘內最高可領10元。

交通局表示，活動採免登錄方式，只要是YouBike會員，自7月1日起每天上午6時至晚間12時完成指定任務即可獲得獎勵。民眾從「無位可還（滿站）」站點借出YouBike 2.0，或將YouBike 2.0歸還至「無車可借（空站）」站點，每筆可獲5元騎乘券；同一會員帳號10分鐘內最多可獲2次獎勵。

交通局提醒，活動僅適用YouBike 2.0，另從滿站借出YouBike 2.0E因可騰出車位，也比照提供5元獎勵；但須跨站借還，同站借還不列入計算。系統每天晚間11時59分結算，獎勵將於翌日自動匯入會員帳號，可於官方App「騎乘券管理」查詢，騎乘券有效期限60天，租借時系統將自動折抵費用。

市長黃偉哲表示，台南持續推動智慧交通，目前全市YouBike營運車輛已達8000輛，預計今年底前完成825處站點建置。「友愛接力」透過小額獎勵，鼓勵民眾多走幾步或多騎一段路，協助調節站點車輛供需，提高公共自行車使用效率。

交通局建議，民眾出發前可利用YouBike官方App查詢即時站點資訊，也可搭配「滿站增時」功能規畫路線，在協助調節車輛的同時，也有機會獲得騎乘券獎勵。詳細活動辦法可至YouBike官網查詢。

台南市交通局與微笑單車公司今天起推出「YouBike 2.0友愛接力」獎勵計畫，凡從滿站借車或至空站還車，每筆符合資格交易可獲5元騎乘券，10分鐘內最高可領到10元。圖／台南市交通局提供
台南市交通局與微笑單車公司今天起推出「YouBike 2.0友愛接力」獎勵計畫，凡從滿站借車或至空站還車，每筆符合資格交易可獲5元騎乘券，10分鐘內最高可領到10元。圖／台南市交通局提供

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