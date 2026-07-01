日籍醫師投入偏鄉巡診服務 新營醫院現暖流

為強化偏鄉醫療可近性並回應高齡化社會需求，衛生福利部新營醫院持續於台南市北門區推動中醫巡診服務，其中，日籍醫師橫田大知也在醫療團隊中，用行動詮釋「醫療無國界」真諦。

新營醫院持續於北門區推動中醫巡診服務。2021年與北門衛生所合作，由醫療團隊定期深入社區提供連續性照護，目前主要服務族群為肌肉骨骼疼痛、退化性關節疾病及慢性功能退化長者，截至目前已累計服務近 6000 人次，成為當地長者重要在地醫療支持系統。

其中，日籍橫田大知中醫師也投入北門巡診服務。他跨越國籍與語言藩籬，每周至北門治療。橫田表示，過去在台灣獲得許多溫暖與幫助，因而決心留在台灣，以中醫專長回饋這片土地。

新營醫院院長莊毓民表示，這份跨越國界的醫者仁心，完美詮釋高齡社會下「以人為本」的核心價值。他強調，橫田醫師參與，不僅實質補充醫療人力，更證明醫療服務能超越地理與與文化的界線。

莊毓民說，偏鄉醫療問題，從來不只是距離，而是如何讓醫療真正進入生活現場，北門地區人口快速高齡化，許多長者因行動不便就醫困難。為此，醫院自2021年起便與北門衛生所合作推動固定中醫巡診，由醫療團隊定期深入社區。未來將持續深化偏鄉巡診服務，強化跨單位合作機制並優化高齡友善醫療模式，使偏鄉居民能獲得更穩定且可近的醫療照顧。